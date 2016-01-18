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Еда

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday

За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee

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Еда

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee

Новое место

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»

В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты

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Новое место

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад» В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты