Еда
На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday
За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee
Еда
На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee
Новое место
Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»
В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты
Новое место