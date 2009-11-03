На гастрономической ярмарке на ВДНХ продадут новогодние деликатесы со всего мира
Попробовать продукты можно будет и в новогоднюю ночь
С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты
Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения
В Clumba Club открылся икорный бар
В торгово-деловом центре «Новинский» заработал «Московский икорный бар», где можно попробовать несколько десятков видов икры морских и пресноводных рыб.
Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм. Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =)
Виноградные улитки Виноградная улитка – она же Helix pomatia, бургундская улитка, римская улитка — наземный брюхоногий моллюск отряда стебельчатоглазых.Этот травоядное создание любит жить во влажных лиственных лесах, парках, кустарниках, оврагах, питается молодыми листиками, в том числе и виноградными, отчего и получил свое название. В природе может прожить до 20 лет, но, как правило, не доживает и до...