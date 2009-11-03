Виноградные улитки Виноградная улитка – она же Helix pomatia, бургундская улитка, римская улитка — наземный брюхоногий моллюск отряда стебельчатоглазых.Этот травоядное создание любит жить во влажных лиственных лесах, парках, кустарниках, оврагах, питается молодыми листиками, в том числе и виноградными, отчего и получил свое название. В природе может прожить до 20 лет, но, как правило, не доживает и до...