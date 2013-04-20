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Новости

Сколько руководителей российских компаний — женщины

Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении

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Новости

Сколько руководителей российских компаний — женщины Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении

Новости

Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки

Почему вырос бюджет и на что его расходуют

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Новости

Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки Почему вырос бюджет и на что его расходуют

Новости

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

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Новости

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

Новости

Четыре российские сети вошли в рейтинг крупнейших ретейлеров мира от Deloitte

«Лента» вошла в десятку самых быстрорастущих торговых сетей

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Новости

Четыре российские сети вошли в рейтинг крупнейших ретейлеров мира от Deloitte «Лента» вошла в десятку самых быстрорастущих торговых сетей

Новости

Подарки, которые россияне хотят получить на Новый год

И что им подарят на самом деле

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Новости

Подарки, которые россияне хотят получить на Новый год И что им подарят на самом деле

Новости

Россияне готовы больше тратить на празднование Нового года

Новогодние расходы россиян увеличились на 4 %

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Новости

Россияне готовы больше тратить на празднование Нового года Новогодние расходы россиян увеличились на 4 %

Новости

«Коммерсантъ» связал обыски в Deloitte с делом Пробизнесбанка

В 2015 году банк лишили лицензии

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Новости

«Коммерсантъ» связал обыски в Deloitte с делом Пробизнесбанка В 2015 году банк лишили лицензии

Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни
Город
Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизниСамое комфортное место заключения на планете, школа-тюрьма и гаджеты, помогающие вернуться в общество – The Village разбирается, как сделать пенитенциарную систему эффективной
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Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни
Город

Как сделать тюрьму местом, пригодным для жизни Самое комфортное место заключения на планете, школа-тюрьма и гаджеты, помогающие вернуться в общество – The Village разбирается, как сделать пенитенциарную систему эффективной

Новости

UCP заподозрили в подкупе сотрудников «ВКонтакте»

Представителей Mail.Ru Group беспокоит, что Илья Перекопский теперь консультирует фонд

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Новости

UCP заподозрили в подкупе сотрудников «ВКонтакте» Представителей Mail.Ru Group беспокоит, что Илья Перекопский теперь консультирует фонд

WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр
Менеджмент
WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игрИгровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.
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WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр
Менеджмент

WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр Игровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади» На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.