Сколько руководителей российских компаний — женщины
Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении
Сколько руководителей российских компаний — женщины Чем крупнее компании, тем меньше женщин у них в управлении
Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки
Почему вырос бюджет и на что его расходуют
Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки Почему вырос бюджет и на что его расходуют
Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи
Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами
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Четыре российские сети вошли в рейтинг крупнейших ретейлеров мира от Deloitte
«Лента» вошла в десятку самых быстрорастущих торговых сетей
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Подарки, которые россияне хотят получить на Новый год И что им подарят на самом деле
Россияне готовы больше тратить на празднование Нового года
Новогодние расходы россиян увеличились на 4 %
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«Коммерсантъ» связал обыски в Deloitte с делом Пробизнесбанка
В 2015 году банк лишили лицензии
«Коммерсантъ» связал обыски в Deloitte с делом Пробизнесбанка В 2015 году банк лишили лицензии
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UCP заподозрили в подкупе сотрудников «ВКонтакте»
Представителей Mail.Ru Group беспокоит, что Илья Перекопский теперь консультирует фонд