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Новости

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России

О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

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Новости

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Государству необходимо менять пенсионную систему

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Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему

Новости

Естественная убыль населения продолжится еще минимум четыре года

До 2024 года численность будет расти только за счет мигрантов

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Новости

Естественная убыль населения продолжится еще минимум четыре года До 2024 года численность будет расти только за счет мигрантов

Новости

Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного

К 2036 году преобладание женщин сохранится

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Новости

Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного К 2036 году преобладание женщин сохранится

Новости

Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население

За четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек

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Новости

Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население За четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек

Новости

В каких регионах России сильнее всего растет и сокращается население

На первом месте по приросту оказался Севастополь

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Новости

В каких регионах России сильнее всего растет и сокращается население На первом месте по приросту оказался Севастополь

Новости

Число браков в России достигло минимума с начала века

Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года

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Новости

Число браков в России достигло минимума с начала века Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года

Новости

Самые популярные имена в России

Рейтинг составили на основе данных региональных ЗАГСов

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Новости

Самые популярные имена в России Рейтинг составили на основе данных региональных ЗАГСов

Новости

Когда москвички рожают первенцев

Население столицы в основном ориентировано на семью с одним-двумя детьми, отметили эксперты

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Новости

Когда москвички рожают первенцев Население столицы в основном ориентировано на семью с одним-двумя детьми, отметили эксперты

Новости

Россиянки стали рожать первого ребенка позже

Граница сместилась почти на 10 лет

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Новости

Россиянки стали рожать первого ребенка позже Граница сместилась почти на 10 лет

Новости

Численность населения России сократилась впервые за десять лет

Население стало меньше на 86 688 человек

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Новости

Численность населения России сократилась впервые за десять лет Население стало меньше на 86 688 человек

Новости

Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве

Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку

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Новости

Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку

Новости

Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет

Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира

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Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира

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Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста

Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы

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Новости

Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы

Новости

Рождаемость в России упала до минимума за десятилетие

Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тысячи человек

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Новости

Рождаемость в России упала до минимума за десятилетие Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тысячи человек

Новости

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца

Средний размер выплаты составит 10 500 рублей

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Новости

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца Средний размер выплаты составит 10 500 рублей

Новости

Сколько потратит государство на повышение рождаемости

Пакет мер, предложенный президентом, оценили в 530 миллиардов рублей

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Новости

Сколько потратит государство на повышение рождаемости Пакет мер, предложенный президентом, оценили в 530 миллиардов рублей

Новости

Глава Минсельхоза — о пользе вина для россиян

По мнению Александра Ткачева, гражданам лучше употреблять вино, а не водку или самогон

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Новости

Глава Минсельхоза — о пользе вина для россиян По мнению Александра Ткачева, гражданам лучше употреблять вино, а не водку или самогон

Город

Цифра дня: Демографический бум в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2012 году рождаемость в Москве побила рекорд.

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Город

Цифра дня: Демографический бум в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2012 году рождаемость в Москве побила рекорд.