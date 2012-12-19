Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России
О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему
Естественная убыль населения продолжится еще минимум четыре года
До 2024 года численность будет расти только за счет мигрантов
Естественная убыль населения продолжится еще минимум четыре года До 2024 года численность будет расти только за счет мигрантов
Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного
К 2036 году преобладание женщин сохранится
Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного К 2036 году преобладание женщин сохранится
Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население
За четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек
Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население За четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек
В каких регионах России сильнее всего растет и сокращается население
На первом месте по приросту оказался Севастополь
В каких регионах России сильнее всего растет и сокращается население На первом месте по приросту оказался Севастополь
Число браков в России достигло минимума с начала века
Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года
Число браков в России достигло минимума с начала века Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года
Самые популярные имена в России Рейтинг составили на основе данных региональных ЗАГСов
Когда москвички рожают первенцев
Население столицы в основном ориентировано на семью с одним-двумя детьми, отметили эксперты
Когда москвички рожают первенцев Население столицы в основном ориентировано на семью с одним-двумя детьми, отметили эксперты
Россиянки стали рожать первого ребенка позже Граница сместилась почти на 10 лет
Численность населения России сократилась впервые за десять лет
Население стало меньше на 86 688 человек
Численность населения России сократилась впервые за десять лет Население стало меньше на 86 688 человек
Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве
Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку
Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку
Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет
Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира
Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира
Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста
Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы
Сколько будут жить россияне после повышения пенсионного возраста Эксперты ВШЭ спрогнозировали продолжительность жизни на пенсии после реформы
Рождаемость в России упала до минимума за десятилетие
Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тысячи человек
Рождаемость в России упала до минимума за десятилетие Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тысячи человек
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца
Средний размер выплаты составит 10 500 рублей
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первенца Средний размер выплаты составит 10 500 рублей
Сколько потратит государство на повышение рождаемости
Пакет мер, предложенный президентом, оценили в 530 миллиардов рублей
Сколько потратит государство на повышение рождаемости Пакет мер, предложенный президентом, оценили в 530 миллиардов рублей
Глава Минсельхоза — о пользе вина для россиян
По мнению Александра Ткачева, гражданам лучше употреблять вино, а не водку или самогон