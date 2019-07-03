Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.

По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек — это означает, что в России падает рождаемость, а смертность снижается недостаточными темпами.

Голикова добавила, что многие регионы в погоне за показателями снижали цифры смертности от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Она считает, что оценивать ситуацию должны федеральные структуры.