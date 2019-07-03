Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население За четыре месяца естественная убыль составила около 149 тысяч человек
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек — это означает, что в России падает рождаемость, а смертность снижается недостаточными темпами.
Голикова добавила, что многие регионы в погоне за показателями снижали цифры смертности от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Она считает, что оценивать ситуацию должны федеральные структуры.
Сокращение населения России прогнозируют эксперты ООН: к 2050 году оно составит примерно 135,8 миллиона человек. Согласно пессимистичному варианту прогноза, численность снизится до 124,6 миллиона человек.
При этом ООН неоднократно пересматривала свой прогноз. К примеру, в 2009 году эксперты ожидали сокращения населения страны до 116 миллионов человек к 2050 году. Сейчас, по данным Росстата, в России проживают более 146,7 миллиона человек.
Источник: РИА «Новости»
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