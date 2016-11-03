«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями
Она призвана защитить подростков от травли
«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями Она призвана защитить подростков от травли
Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября
Письмо направили прокатчикам и киносетям
Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября Письмо направили прокатчикам и киносетям
Националистам разрешили «Русский марш» и запретили «Правый марш». Но сначала было наоборот
Шествие традиционно пройдет в День народного единства
Националистам разрешили «Русский марш» и запретили «Правый марш». Но сначала было наоборот Шествие традиционно пройдет в День народного единства
«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы
Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»
«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»
Власти отказались от массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве
Впервые с 2014 года в столице не будет шествия и митинга-концерта
Власти отказались от массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве Впервые с 2014 года в столице не будет шествия и митинга-концерта
В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях
В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства
В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства
Мэрия Москвы согласовала «Русский марш» в Люблине
Акция пройдет 4 ноября по традиционному маршруту
Мэрия Москвы согласовала «Русский марш» в Люблине Акция пройдет 4 ноября по традиционному маршруту
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Сколько россиян не знают название праздника 4 ноября
Почти для половины граждан День народного единства — просто дополнительный выходной
Сколько россиян не знают название праздника 4 ноября Почти для половины граждан День народного единства — просто дополнительный выходной
На ВДНХ выберут лучшие сыры После конкурса посетители смогут попробовать продукцию
Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства
На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы
Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы
Центры госуслуг изменят режим работы в праздничные дни
«Мои документы» не будут работать в День народного единства
Центры госуслуг изменят режим работы в праздничные дни «Мои документы» не будут работать в День народного единства
Сколько денег потратят на разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября
Для обеспечения безоблачной погоды в праздники задействуют до 10 самолетов
Сколько денег потратят на разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября Для обеспечения безоблачной погоды в праздники задействуют до 10 самолетов
В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка
Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам
В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам
Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве
Акция пройдет в День народного единства
Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве Акция пройдет в День народного единства
Парковка в Москве станет бесплатной на три дня Акция приурочена ко Дню народного единства
В Историческом музее 4 ноября пройдут бесплатные экскурсии, спектакли и квест
Праздничные мероприятия продолжатся с 18:00 до 22:00
В Историческом музее 4 ноября пройдут бесплатные экскурсии, спектакли и квест Праздничные мероприятия продолжатся с 18:00 до 22:00
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных С такой инициативой выступил Минтруд
В Москве 4 ноября ограничат движение транспорта по нескольким улицам
Ограничения связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня народного единства