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«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями

Она призвана защитить подростков от травли

«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями
Она призвана защитить подростков от травли

Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября

Письмо направили прокатчикам и киносетям

Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября
Письмо направили прокатчикам и киносетям

Националистам разрешили «Русский марш» и запретили «Правый марш». Но сначала было наоборот

Шествие традиционно пройдет в День народного единства

Националистам разрешили «Русский марш» и запретили «Правый марш». Но сначала было наоборот
Шествие традиционно пройдет в День народного единства

«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы

Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»

«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы
Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»

Власти отказались от массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве

Впервые с 2014 года в столице не будет шествия и митинга-концерта

Власти отказались от массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве
Впервые с 2014 года в столице не будет шествия и митинга-концерта

В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях

В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства

В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях
В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства

Мэрия Москвы согласовала «Русский марш» в Люблине

Акция пройдет 4 ноября по традиционному маршруту

Мэрия Москвы согласовала «Русский марш» в Люблине
Акция пройдет 4 ноября по традиционному маршруту

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России

За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

Сколько россиян не знают название праздника 4 ноября

Почти для половины граждан День народного единства — просто дополнительный выходной

Сколько россиян не знают название праздника 4 ноября
Почти для половины граждан День народного единства — просто дополнительный выходной

На ВДНХ выберут лучшие сыры

После конкурса посетители смогут попробовать продукцию

На ВДНХ выберут лучшие сыры
После конкурса посетители смогут попробовать продукцию

Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства

На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы

Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства
На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы

Центры госуслуг изменят режим работы в праздничные дни

«Мои документы» не будут работать в День народного единства

Центры госуслуг изменят режим работы в праздничные дни
«Мои документы» не будут работать в День народного единства

Сколько денег потратят на разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября

Для обеспечения безоблачной погоды в праздники задействуют до 10 самолетов

Сколько денег потратят на разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября
Для обеспечения безоблачной погоды в праздники задействуют до 10 самолетов

В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка

Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам

В День народного единства в парках пройдут бои мешками и фестиваль неофолка
Также к празднику организуют мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет и народным танцам

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве

Акция пройдет в День народного единства

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве
Акция пройдет в День народного единства

Парковка в Москве станет бесплатной на три дня

Акция приурочена ко Дню народного единства

Парковка в Москве станет бесплатной на три дня
Акция приурочена ко Дню народного единства

В Историческом музее 4 ноября пройдут бесплатные экскурсии, спектакли и квест

Праздничные мероприятия продолжатся с 18:00 до 22:00

В Историческом музее 4 ноября пройдут бесплатные экскурсии, спектакли и квест
Праздничные мероприятия продолжатся с 18:00 до 22:00

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

С такой инициативой выступил Минтруд

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных
С такой инициативой выступил Минтруд

В Москве 4 ноября ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня народного единства

В Москве 4 ноября ограничат движение транспорта по нескольким улицам
Ограничения связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня народного единства

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