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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Давать россиянам выходной в день рождения

Предложение дня: Давать россиянам выходной в день рождения

Ресторану «Уголёк» исполняется 8 лет! На дне рождения выступит группа Shortparis
9 декабря 2021

Ресторану «Уголёк» исполняется 8 лет! На дне рождения выступит группа Shortparis

Noor Bar проведет вечеринку в честь дня рождения — ему 12 лет!
9 декабря 2021

Noor Bar проведет вечеринку в честь дня рождения — ему 12 лет!

Издание Wonderzine отметит 8-летие в Powerhouse
24 августа 2021

Издание Wonderzine отметит 8-летие в Powerhouse

«Дом культур» отметит день рождения выставкой, концертом и бранчем
19 марта 2021

«Дом культур» отметит день рождения выставкой, концертом и бранчем

В день рождения Медведева Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством»
17 сентября 2020

В день рождения Медведева Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством»

Уходить с работы в день рождения разрешили пораньше
17 августа 2020

Уходить с работы в день рождения разрешили пораньше

Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения

Праздник состоится уже в первые выходные августа

Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»

Он станет приглашением на вечеринку

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»

System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию

The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды

System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения 14 предложений — от путешествий до пельменей
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
14 предложений — от путешествий до пельменей

Покупать подарок или дарить деньги?
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Покупать подарок или дарить деньги?

Покупать подарок или дарить деньги?
Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

На празднике представят две новые площадки

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

В день рождения Пушкинского музея вход в него будет бесплатным

Гостей угостят мороженым

В день рождения Пушкинского музея вход в него будет бесплатным

«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции

Также в программе танцы, тату-зона и коктейли

«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции

На Даниловском рынке стартовала неделя The Village

Резиденты рынка предложат посетителям скидки на отдельные блюда

На Даниловском рынке стартовала неделя The Village

The Village отметит день рождения вечеринкой на Даниловском рынке

В программе инди-поп-группа Palma Plaza, угощения и коктейли

The Village отметит день рождения вечеринкой на Даниловском рынке

Porta 9 приглашает на вечеринку в честь дня рождения

Гостей ждут напитки и музыка

Porta 9 приглашает на вечеринку в честь дня рождения

Peng и Authentica проведут акции в честь дня рождения

Гости получат подарки, а также попробуют десерты и просекко

Peng и Authentica проведут акции в честь дня рождения

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

Также в программе — медитация и веганский ланч

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж

Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты

В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж

Куда россияне предпочитают уезжать на день рождения

По сравнению с 2017 годом число путешественников выросло на треть

Куда россияне предпочитают уезжать на день рождения

#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова

Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях

#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова

В Noor Bar 26 апреля пройдет вечеринка в честь восьмилетия The Village

Мероприятие открытое, поэтому прийти поздравить редакцию смогут все желающие

В Noor Bar 26 апреля пройдет вечеринка в честь восьмилетия The Village

ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг

Мероприятия приурочены ко дню рождения центра

ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг

Как работают известные паблики во «ВКонтакте»
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
Как работают известные паблики во «ВКонтакте»

Как работают известные паблики во «ВКонтакте»
К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов

Павел Дуров — о полученных им уроках в процессе создания «ВКонтакте»

10 октября VK исполнилось 10 лет

Павел Дуров — о полученных им уроках в процессе создания «ВКонтакте»

Вечеринка по случаю семилетия Loshadka party

Loshadka party прошла 8 октября в клубе Looking Rooms

Вечеринка по случаю семилетия Loshadka party

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

7 октября президенту исполняется 64 года

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами«Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами
«Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов

Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения

10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет

Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

Чёрный список: За что не пускают в «Солянку»
Чёрный список: За что не пускают в «Солянку» К пятилетию «Солянки» The Village решил вспомнить лихие времена и поговорил с постоянными посетителями клуба о том, за что и на сколько они попадали в чёрный список.
Чёрный список: За что не пускают в «Солянку»

Чёрный список: За что не пускают в «Солянку»
К пятилетию «Солянки» The Village решил вспомнить лихие времена и поговорил с постоянными посетителями клуба о том, за что и на сколько они попадали в чёрный список.

День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...

День рождения «Солянки»

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Три года Shop & Bar Denis Simachev Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;
Три года Shop & Bar Denis Simachev

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;