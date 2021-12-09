Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию
The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения 14 предложений — от путешествий до пельменей
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами
На празднике представят две новые площадки
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции
Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
На Даниловском рынке стартовала неделя The Village
Резиденты рынка предложат посетителям скидки на отдельные блюда
The Village отметит день рождения вечеринкой на Даниловском рынке
В программе инди-поп-группа Palma Plaza, угощения и коктейли
Peng и Authentica проведут акции в честь дня рождения
Гости получат подарки, а также попробуют десерты и просекко
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения
Также в программе — медитация и веганский ланч
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж
Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
Куда россияне предпочитают уезжать на день рождения
По сравнению с 2017 годом число путешественников выросло на треть
#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова
Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях
В Noor Bar 26 апреля пройдет вечеринка в честь восьмилетия The Village
Мероприятие открытое, поэтому прийти поздравить редакцию смогут все желающие
ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг
Мероприятия приурочены ко дню рождения центра
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
Павел Дуров — о полученных им уроках в процессе создания «ВКонтакте»
10 октября VK исполнилось 10 лет
Вечеринка по случаю семилетия Loshadka party
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15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами«Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов
15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами «Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов
Алишер Усманов поздравил Павла Дурова с днём рождения
10 октября основателю соцсети «ВКонтакте» исполняется 30 лет