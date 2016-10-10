Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа
Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения Праздник состоится уже в первые выходные августа
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки» Он станет приглашением на вечеринку
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию
The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами
На празднике представят две новые площадки
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами На празднике представят две новые площадки
В день рождения Пушкинского музея вход в него будет бесплатным Гостей угостят мороженым
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции
Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
«Волчок» отметит пятилетие распродажей новой коллекции Также в программе танцы, тату-зона и коктейли
На Даниловском рынке стартовала неделя The Village
Резиденты рынка предложат посетителям скидки на отдельные блюда
На Даниловском рынке стартовала неделя The Village Резиденты рынка предложат посетителям скидки на отдельные блюда
The Village отметит день рождения вечеринкой на Даниловском рынке
В программе инди-поп-группа Palma Plaza, угощения и коктейли
The Village отметит день рождения вечеринкой на Даниловском рынке В программе инди-поп-группа Palma Plaza, угощения и коктейли
Porta 9 приглашает на вечеринку в честь дня рождения Гостей ждут напитки и музыка
Peng и Authentica проведут акции в честь дня рождения
Гости получат подарки, а также попробуют десерты и просекко
Peng и Authentica проведут акции в честь дня рождения Гости получат подарки, а также попробуют десерты и просекко
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения
Также в программе — медитация и веганский ланч
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения Также в программе — медитация и веганский ланч
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж
Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
Куда россияне предпочитают уезжать на день рождения
По сравнению с 2017 годом число путешественников выросло на треть
Куда россияне предпочитают уезжать на день рождения По сравнению с 2017 годом число путешественников выросло на треть
#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова
Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях
#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях
В Noor Bar 26 апреля пройдет вечеринка в честь восьмилетия The Village
Мероприятие открытое, поэтому прийти поздравить редакцию смогут все желающие
В Noor Bar 26 апреля пройдет вечеринка в честь восьмилетия The Village Мероприятие открытое, поэтому прийти поздравить редакцию смогут все желающие
ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг
Мероприятия приурочены ко дню рождения центра
ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг Мероприятия приурочены ко дню рождения центра
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
Павел Дуров — о полученных им уроках в процессе создания «ВКонтакте»
10 октября VK исполнилось 10 лет