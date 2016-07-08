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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей

На Пречистенской набережной открылся мясной ресторан Beef Рояль

Первую неделю ресторан работает в тестовом режиме

На Пречистенской набережной открылся мясной ресторан Beef Рояль

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели