ПРОМО
10 января 2022
Театр на Малой Бронной и театр «Практика»: Какие площадки отремонтируют в Москве в 2022-2023 годах
Жильцы сгоревшего дома на Никитском бульваре несколько лет жаловались на его состояние
Власти должны были контролировать капремонт, но присылали жителям отписки
«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей
С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта
Власти пообещали заменить вздувшуюся плитку на Манежной площади
На состояние покрытия обратили внимание пользователи социальных сетей
Уволен куратор программы благоустройства общественных пространств Москвы
Замглавы департамента капитального ремонта Пётр Туркин ушёл по собственному желанию
Плитку с Тверской переложат на другие улицы
На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной