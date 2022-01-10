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ПРОМО
10 января 2022

Театр на Малой Бронной и театр «Практика»: Какие площадки отремонтируют в Москве в 2022-2023 годах

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

Жильцы сгоревшего дома на Никитском бульваре несколько лет жаловались на его состояние

Власти должны были контролировать капремонт, но присылали жителям отписки

Жильцы сгоревшего дома на Никитском бульваре несколько лет жаловались на его состояние

«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей

С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта

«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей

Власти пообещали заменить вздувшуюся плитку на Манежной площади

На состояние покрытия обратили внимание пользователи социальных сетей

Власти пообещали заменить вздувшуюся плитку на Манежной площади

Уволен куратор программы благоустройства общественных пространств Москвы

Замглавы департамента капитального ремонта Пётр Туркин ушёл по собственному желанию

Уволен куратор программы благоустройства общественных пространств Москвы

Плитку с Тверской переложат на другие улицы

На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной

Плитку с Тверской переложат на другие улицы