«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

«С экологической точки зрения парк еще не оправился от прошлой попытки благоустройства», — считает активист Вячеслав Радченко.

Покровское-Стрешнево действительно пытались комплексно благоустроить в 2017–2018 годах. Тогда только на реабилитацию прудов власти потратили более 1,3 миллиарда рублей. Но компания «Техстрой индустрия» выполнила работы некачественно — не построила водосток. Из-за недостатка кислорода пруды стали заболачиваться, и теперь, по словам Радченко, каждое лето там происходит замор рыб — «их трупы постоянно всплывают около берегов».

С тех пор лес находится в плачевном состоянии, поясняет активист: мало того, что там так и не продолжили обещанных дорожек и не поставили туалеты с горячей водой, из-за вырубок исчезли ценные растения, под угрозой оказался редчайший гриб ксилярия Фриза — единственный зафиксированный в России. Подрядчик обещал восстановить природу и посадить деревья, но они не прижились и почва заросла сорняками, отметил Радченко. Мужчина возмущается: «Вся природа уничтожена стройками, везде грязь. Сейчас хотя бы пруды расчистили от щебня более-менее — утята снова могут заходить в воду. До этого из-за камней погибло целое поголовье».

По данным Мосстата, площадь зеленых насаждений Москвы с 2018 по 2020 год уже сократилась на 5,5 тысячи гектаров, что сопоставимо с площадью семи аэропортов Внуково. Больше всего пострадали парки, сады, скверы и бульвары (уничтожено более 5 тысяч гектаров зеленых насаждений). Например, ради платных дублеров на улице Ивана Франко в прошлом году вырубили уникальные 300-летние дубы, а на Кутузовском проспекте — старинный яблоневый сад. Городские леса из-за благоустройства и строительства дорог за два года потеряли более 310 гектаров зелени. Только ради трассы Солнцево—Бутово—Видное в Ульяновском лесопарке вырубили 40 тысяч деревьев.



18 секретных томов проекта

Власти больше года не показывают горожанам проект благоустройства территории парка «Покровское-Стрешнево» — до сих пор они видели только картинки на сайте «Активного гражданина».

Активисты написали заявления в прокуратуру из-за того, что «развитие» леса согласовали без публичных слушаний и экспертизы — никто не изучил, как кафетерии, кинотеатр и яркое освещение повлияют на жизнь десятков краснокнижных животных. Защитники парка посчитали, что власти нарушают закон «Об особо охраняемых природных территориях», статьи о «Незаконной рубке лесных насаждений» и «Уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», а еще попросили проверить действия мэрии по статье «Мошенничество».

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На одну из встреч с инициативной группой все-таки пришел представитель департамента капремонта (по закону у ведомства нет полномочий, чтобы вмешиваться в заповедные места: правительство Москвы никогда не выпускало правовых актов, которые разрешали бы ему там работать; любые решения по благоустройству особо охраняемых природных территорий принимает «Мосприрода». — Прим. ред.), но так и не смог ответить на вопросы горожан.

«Только общие слова и фраза: „Вы хотите, чтобы я принес 18 томов проекта?“ Конечно, мы хотим. Если проводится реконструкция, то москвичи должны ознакомиться с планами работ», — вспоминает Радченко.

27 декабря в парке открылись две информационные стойки от департамента капремонта, чтобы «любой желающий мог получить ответы на все вопросы, касающиеся концепций территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ, оставить обратную связь со своими пожеланиями и предложениями». Такие же появятся в «Кусково» и Битцевском лесу.

Почему не было публичных слушаний

Чтобы одобрить благоустройство особо охраняемых природных территорий городские власти в 2019 году изменили специальные положения — документы, которые определяют правовой статус лесопарков. Департаменту природопользования, чтобы избежать публичных слушаний, удалось протащить в эти положения проект «развития», поясняла The Village бывшая руководительница отдела охраны природного комплекса в Генплане и глава Московского городского общества защиты природы Галина Морозова.

Если по конкретным проектам благоустройства слушания проводятся в обязательном порядке, то по изменению положений — нет. Кроме того, до 2020 года все работы на ООПТ должны были контролироваться государственными экспертизами, но Госдума решила их отменить.

Именно поэтому «Мосприрода» в ответ на обращение жителей Покровского-Стрешнева заявила, что, согласно поправкам «Об экологической экспертизе», положительного заключения по каким-либо работам в парке больше не требуется. 22 декабря служба в ответ на жалобы все же пообещала, что лес будет патрулировать охрана, чтобы пресечь все нарушения. Представители «Мосприроды» добавили, что пока «факта проведения работ не выявлено, а почвенный и травяной покровы не повреждены».

В декабре кампанию против варварского уничтожения столичных лесов и их экосистем запустил Гринпис — обращение с 10 тысячами подписей против благоустройства особо охраняемых природных территорий направили Сергею Собянину.