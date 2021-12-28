«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
В начале 2021 года стало известно, что всем особо охраняемым территориям Москвы угрожает благоустройство от департамента капитального ремонта (который, на самом деле, не имеет права вмешиваться в заповедные уголки) — всего до 2024 года на эти цели потратят 28 миллиардов рублей. Леса замостят плиткой, там построят фуд-корты, спортплощадки и даже кинотеатры на открытом воздухе, а вокруг с большой вероятностью появятся жилые комплексы по программе реновации.
После волны возмущения жителей южных районов мэрия заявила, что пока не будет трогать Битцу, но прямо сейчас взялась за «Покровское-Стрешнево» на северо-западе. Это большой лес вокруг одноименной усадьбы с краснокнижными животными и растениями и природными памятниками. Здесь находится самый чистый источник в Москве, а в долине реки Химки водятся выдры, бобры и ондатры.
Власти заверили, что москвичи сами одобрили благоустройство парка на «Активном гражданине», но местные жители протестуют — у опроса нет правового статуса, а участвовать в нем может кто угодно. The Village рассказывает, как «Покровское-Стрешнево» уже пострадал от действий мэрии в 2018 году и почему местным жителям не дают ознакомиться с новым масштабным проектом «развития» леса.
Как изменится лес
Голосование по благоустройству лесопарка «Покровское-Стрешнево» на «Активном гражданине» прошло в ноябре: из него горожане впервые узнали, что на особо охраняемой природной территории создадут беговые и велосипедные дорожки, детские площадки, пляжи, систему наружного освещения с «минимальным влиянием на биоритмы животных и птиц», спуски к родникам, экотропы в пойме реки Химки, построят павильон проката лодок у 5-го Иваньковского пруда и кинотеатр на открытом воздухе, а также отреставрируют главное здание усадьбы XVIII века.
В опросе приняли участие 198 тысяч человек — примерно 70 % из них поддержали благоустройство. Но защитники парка утверждают, что голоса на «Активном гражданине» накрутили — результаты никак нельзя проверить, тем более проголосовать могли жители любых районов, а не только Войковского и Покровского-Стрешнева.
Благоустройство необходимо, так как парк нужно «наполнить современной инфраструктурой», заявлял на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Покровское-Стрешнево разделят на пять парков: «центральный природный» (должен остаться заповедным, но с новыми прогулочными дорожками длиной в пять километров), «эколого-просветительский» (рассчитан «на более интенсивное посещение людей», главными достопримечательностями останутся родник, пойма реки Химки с домиком бобров и Елизаветинский овраг), «спортивный» с беговыми дорожками, тренажерами и теннисными кортами, «досугово-рекреационный» с кафе, детскими площадками, пляжами, велопрокатом и кинотеатром и «историко-культурный» вокруг усадьбы Покровское-Глебово. Основные работы начнутся в 2022 году и продлятся два года.
В то же время похожий опрос на «Активном гражданине» провели и по Битцевскому лесу — тоже особо охраняемой природной территории с краснокнижными зверями и растениями. Голосование озаглавили «Стратегией сохранения природно-исторического парка», однако на представленных изображениях природы не видно, зато есть гигантский скейт-парк и фуд-корт. Известно, что конкурс на эту концепцию выиграло бюро «Атлас», которым руководит Александра Сытникова — бывший директор программы «Моя улица» департамента капремонта.
Ни в одном голосовании на «Активном гражданине» не упоминалась вырубка деревьев, которая ожидает леса, но присутствовали формулировки вроде «на территории парка предусмотрены лесообразующие породы».
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Еще одно неудачное благоустройство
13 декабря к зданию усадьбы парка «Покровское-Стрешнево» пригнали строительную технику, а уже через четыре дня, как сообщили участники инициативной группы, рядом с 4-м Иваньковским прудом начали рубить сосны и березы. Место работ, по словам активиста Вячеслава Радченко, не оградили, не поставили никаких информационных стендов, а у рабочих не было документов на рубку деревьев.
После этого жители Покровского-Стрешнева потребовали от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию и остановить строительные работы в лесу. Горожане призвали неравнодушных к проблеме фотографировать все нарушения со стороны строителей и писать жалобы в Объединение административно-технических инспекций (обращения просят подписывать как «незаконные работы на ООПТ», «работы без документов и согласований» или «работы без ограждения, инфостенда и ордера ОАТИ»).
«С экологической точки зрения парк еще не оправился от прошлой попытки благоустройства», — считает активист Вячеслав Радченко.
Покровское-Стрешнево действительно пытались комплексно благоустроить в 2017–2018 годах. Тогда только на реабилитацию прудов власти потратили более 1,3 миллиарда рублей. Но компания «Техстрой индустрия» выполнила работы некачественно — не построила водосток. Из-за недостатка кислорода пруды стали заболачиваться, и теперь, по словам Радченко, каждое лето там происходит замор рыб — «их трупы постоянно всплывают около берегов».
С тех пор лес находится в плачевном состоянии, поясняет активист: мало того, что там так и не продолжили обещанных дорожек и не поставили туалеты с горячей водой, из-за вырубок исчезли ценные растения, под угрозой оказался редчайший гриб ксилярия Фриза — единственный зафиксированный в России. Подрядчик обещал восстановить природу и посадить деревья, но они не прижились и почва заросла сорняками, отметил Радченко. Мужчина возмущается: «Вся природа уничтожена стройками, везде грязь. Сейчас хотя бы пруды расчистили от щебня более-менее — утята снова могут заходить в воду. До этого из-за камней погибло целое поголовье».
По данным Мосстата, площадь зеленых насаждений Москвы с 2018 по 2020 год уже сократилась на 5,5 тысячи гектаров, что сопоставимо с площадью семи аэропортов Внуково. Больше всего пострадали парки, сады, скверы и бульвары (уничтожено более 5 тысяч гектаров зеленых насаждений). Например, ради платных дублеров на улице Ивана Франко в прошлом году вырубили уникальные 300-летние дубы, а на Кутузовском проспекте — старинный яблоневый сад. Городские леса из-за благоустройства и строительства дорог за два года потеряли более 310 гектаров зелени. Только ради трассы Солнцево—Бутово—Видное в Ульяновском лесопарке вырубили 40 тысяч деревьев.
18 секретных томов проекта
Власти больше года не показывают горожанам проект благоустройства территории парка «Покровское-Стрешнево» — до сих пор они видели только картинки на сайте «Активного гражданина».
Активисты написали заявления в прокуратуру из-за того, что «развитие» леса согласовали без публичных слушаний и экспертизы — никто не изучил, как кафетерии, кинотеатр и яркое освещение повлияют на жизнь десятков краснокнижных животных. Защитники парка посчитали, что власти нарушают закон «Об особо охраняемых природных территориях», статьи о «Незаконной рубке лесных насаждений» и «Уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», а еще попросили проверить действия мэрии по статье «Мошенничество».
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На одну из встреч с инициативной группой все-таки пришел представитель департамента капремонта (по закону у ведомства нет полномочий, чтобы вмешиваться в заповедные места: правительство Москвы никогда не выпускало правовых актов, которые разрешали бы ему там работать; любые решения по благоустройству особо охраняемых природных территорий принимает «Мосприрода». — Прим. ред.), но так и не смог ответить на вопросы горожан.
«Только общие слова и фраза: „Вы хотите, чтобы я принес 18 томов проекта?“ Конечно, мы хотим. Если проводится реконструкция, то москвичи должны ознакомиться с планами работ», — вспоминает Радченко.
27 декабря в парке открылись две информационные стойки от департамента капремонта, чтобы «любой желающий мог получить ответы на все вопросы, касающиеся концепций территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ, оставить обратную связь со своими пожеланиями и предложениями». Такие же появятся в «Кусково» и Битцевском лесу.
Почему не было публичных слушаний
Чтобы одобрить благоустройство особо охраняемых природных территорий городские власти в 2019 году изменили специальные положения — документы, которые определяют правовой статус лесопарков. Департаменту природопользования, чтобы избежать публичных слушаний, удалось протащить в эти положения проект «развития», поясняла The Village бывшая руководительница отдела охраны природного комплекса в Генплане и глава Московского городского общества защиты природы Галина Морозова.
Если по конкретным проектам благоустройства слушания проводятся в обязательном порядке, то по изменению положений — нет. Кроме того, до 2020 года все работы на ООПТ должны были контролироваться государственными экспертизами, но Госдума решила их отменить.
Именно поэтому «Мосприрода» в ответ на обращение жителей Покровского-Стрешнева заявила, что, согласно поправкам «Об экологической экспертизе», положительного заключения по каким-либо работам в парке больше не требуется. 22 декабря служба в ответ на жалобы все же пообещала, что лес будет патрулировать охрана, чтобы пресечь все нарушения. Представители «Мосприроды» добавили, что пока «факта проведения работ не выявлено, а почвенный и травяной покровы не повреждены».
В декабре кампанию против варварского уничтожения столичных лесов и их экосистем запустил Гринпис — обращение с 10 тысячами подписей против благоустройства особо охраняемых природных территорий направили Сергею Собянину.
Фотографии: обложка — Vadim — stock.adobe.com, 1, 2, 3, 4, 5 — «Активный гражданин»