Новости
Жильцы сгоревшего дома на Никитском бульваре несколько лет жаловались на его состояние
Власти должны были контролировать капремонт, но присылали жителям отписки
Новости
Жильцы сгоревшего дома на Никитском бульваре несколько лет жаловались на его состояние Власти должны были контролировать капремонт, но присылали жителям отписки
Новости
«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей
С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта
Новости
«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта
Общественные пространства
Власти пообещали заменить вздувшуюся плитку на Манежной площади
На состояние покрытия обратили внимание пользователи социальных сетей
Общественные пространства
Власти пообещали заменить вздувшуюся плитку на Манежной площади На состояние покрытия обратили внимание пользователи социальных сетей
Общественные пространства
Уволен куратор программы благоустройства общественных пространств Москвы
Замглавы департамента капитального ремонта Пётр Туркин ушёл по собственному желанию
Общественные пространства
Уволен куратор программы благоустройства общественных пространств Москвы Замглавы департамента капитального ремонта Пётр Туркин ушёл по собственному желанию
Город
Плитку с Тверской переложат на другие улицы
На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной
Город