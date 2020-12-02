Сергей Собянин — о маленькой Москве, где все друг друга знают
Поэтому в столице ничего скрыть невозможно
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемииО прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Дачники: Москвичи, уехавшие за город на время пандемии О прогулках в лесу, колке дров, дедовской выпечке и пробуждении под пение птиц
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревне Каким видит сельский быт городская жительница
«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревне Каким видит сельский быт городская жительница
Кашино: Последний оплот местного самоуправления При чем тут Ленин?
Команда «Флакона» проведет фестиваль «Внегородские коллаборации»
Во время фестиваля организуют два поля световых инсталляций
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревнюБольшой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
«К горожанам испытываю жалость»: Москвичи, переехавшие жить в деревню Большой дом, частная ферма и ощущение свободы — бывшие горожане рассказывают, почему они оставили Москву
Гудбай, Америка: Откуда под Петербургом появились посёлки-призракиМы побывали в рабочих посёлках, где раньше добывали торф, и увидели, что за новая жизнь образовалась на месте «советской Америки»
Гудбай, Америка: Откуда под Петербургом появились посёлки-призраки Мы побывали в рабочих посёлках, где раньше добывали торф, и увидели, что за новая жизнь образовалась на месте «советской Америки»
Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области
За три дня фестиваля в деревне планируется проебразить сельский клуб, сельпо и автобусную остановку
Неизвестный горожанин: Скорей бы лето Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Неизвестный горожанин: Скорей бы лето Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Народное хозяйство: 5 ферм, продукты которых можно купить в Петербурге В преддверии открытия петербургской «Лавки» The Village узнал о фермах, с которыми работает проект, выяснил, сколько стоит тушка фазана, где делают козий сыр и почему кролики такие прихотливые.