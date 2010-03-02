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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом

Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера

Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера
У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток

Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба

Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба
Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.

Своими руками: Сделать лампу из коряги
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
Своими руками: Сделать лампу из коряги

Своими руками: Сделать лампу из коряги
The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.

На Поварской спилили двухсотлетний вяз

На Поварской спилили старинное дерево, посчитав его аварийным.

На Поварской спилили двухсотлетний вяз

Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду

Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду
The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.

Берег Голицынского пруда в парке Горького обшили деревом и оборудовали розетками На второй деревянной конструкции архитектурного бюро Wowhaus в парке Горького расставили лавки и лежаки, а вдоль берега высадили тростник и кувшинки.

Берег Голицынского пруда в парке Горького обшили деревом и оборудовали розетками

Квартира недели
Квартира недели Четырёхкомнатная квартира в жилом комплексе «Золотые Ключи — 2».
Квартира недели

Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира в жилом комплексе «Золотые Ключи — 2».

Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.

Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области

Прямая речь: Уилл Прайс о деревянной архитектуре Уилл Прайс рассказал The Village о ценности деревянной архитектуры и о современных взглядах на нее

Прямая речь: Уилл Прайс о деревянной архитектуре

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис редакции «Сноб» и F5 Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»
Офис редакции «Сноб» и F5

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»