Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Denis Milovanov: Как бывшие клерки и столяр зарабатывают на мебели из дуба Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов, продюсер и веб-дизайнер возродили производство мебели по традиционным русским технологиям.
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
На Поварской спилили двухсотлетний вяз
На Поварской спилили старинное дерево, посчитав его аварийным.
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.
Деревянная архитектура: Летний «Пионер», офис ВТБ и шахматный клуб в Нескучном саду The Village поговорил с тремя победителями премии «Архиwood» об использовании дерева в архитектуре и интерьере, устаревших стереотипах и законодательных препонах.
Берег Голицынского пруда в парке Горького обшили деревом и оборудовали розетками На второй деревянной конструкции архитектурного бюро Wowhaus в парке Горького расставили лавки и лежаки, а вдоль берега высадили тростник и кувшинки.
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.
Прямая речь: Уилл Прайс о деревянной архитектуре Уилл Прайс рассказал The Village о ценности деревянной архитектуры и о современных взглядах на нее