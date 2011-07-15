Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем
В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин
The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud
Миксы будут выходить каждые выходные
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление
Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель
System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)
На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн
The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов
Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской
Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения
Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat
На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов
В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка
На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами
На празднике представят две новые площадки
Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room
Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете
Московские диджеи сыграют лайвы во флагмане adidas
Вечеринки организуют промогруппа System 108 и радиостанция Red Light Radio
Нина Кравиц опустилась на четвертое место в рейтинге лучших диджеев мира Mixmag
В прошлом году она заняла первое место
В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами
Мероприятие приурочено к трехлетию Joy
На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер
В баре «На Чили» он представит свой фильм «B-Movie: шум и ярость в Западном Берлине»
Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке
Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream
Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man
На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас
На площадке Bud Club в период ЧМ выступят 10 музыкантов
В Squat пройдет вечеринка «Артлихорадка»
Диджей-сеты, перформансы и выставка-продажа работ молодых художников
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро
На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию
Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency
Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы
В первый день Park Live выступит Дэвид Гетта
Организаторы назвали всех хедлайнеров летнего фестиваля
Нина Кравиц стала лучшим диджеем 2017 года
Россиянка расположилась на первой строчке рейтинга журнала Mixmag
В парке Горького стартует сезон стереовечеринок «Яндекс.Музыки»
Каждую неделю за пультом будет новый диджей
На что живут диджеи Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах
Теории и практики: Редакция The Village идёт учитьсяДиджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц
Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться Диджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц
В «Музеоне» будут проходить вечеринки Powerhouse
Каждый четверг с 19:00 до 23:00 здесь будут играть диджеи
Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля
В этот день свои сеты сыграют британский электронщик Lone, техно-дуэт из Детройта Octave One, а также российские музыканты Mujuice, Pixelord и OL