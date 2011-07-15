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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем

В списке — резиденты Mutabot и Никита Забелин

Проект Save the Night, где можно бесплатно заказать вечеринку с известным диджеем

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

Миксы будут выходить каждые выходные

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8
«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам

«Европейцы думают, мы здесь стрижем деньги»: клуб Live8 — о том, почему они не платили музыкантам
Диджеи швейцарского лейбла пожаловались, что их кинули на деньги в московском клубе Live8

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)

На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка

На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

На празднике представят две новые площадки

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room

Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room

Московские диджеи сыграют лайвы во флагмане adidas

Вечеринки организуют промогруппа System 108 и радиостанция Red Light Radio

Московские диджеи сыграют лайвы во флагмане adidas

Нина Кравиц опустилась на четвертое место в рейтинге лучших диджеев мира Mixmag

В прошлом году она заняла первое место

Нина Кравиц опустилась на четвертое место в рейтинге лучших диджеев мира Mixmag

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

Мероприятие приурочено к трехлетию Joy

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер

В баре «На Чили» он представит свой фильм «B-Movie: шум и ярость в Западном Берлине»

На фестивале Западного Берлина выступит немецкий диджей Марк Ридер

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас

На площадке Bud Club в период ЧМ выступят 10 музыкантов

На футбольных вечеринках в Gipsy выступят Дипло, Армин ван Бюрен и Нас

В Squat пройдет вечеринка «Артлихорадка»

Диджей-сеты, перформансы и выставка-продажа работ молодых художников

В Squat пройдет вечеринка «Артлихорадка»

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро

На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency

Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency

В «Газгольдере» выступит Нина Кравиц

Ее признали лучшим диджеем 2017 года

В «Газгольдере» выступит Нина Кравиц

В первый день Park Live выступит Дэвид Гетта

Организаторы назвали всех хедлайнеров летнего фестиваля

В первый день Park Live выступит Дэвид Гетта

Нина Кравиц стала лучшим диджеем 2017 года

Россиянка расположилась на первой строчке рейтинга журнала Mixmag

Нина Кравиц стала лучшим диджеем 2017 года

В парке Горького стартует сезон стереовечеринок «Яндекс.Музыки»

Каждую неделю за пультом будет новый диджей

В парке Горького стартует сезон стереовечеринок «Яндекс.Музыки»

На что живут диджеи
На что живут диджеи Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах
На что живут диджеи

На что живут диджеи
Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах

Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться

Теории и практики: Редакция The Village идёт учитьсяДиджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц

Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться

Теории и практики: Редакция The Village идёт учиться
Диджеинг, макияж, шитьё, рисование и другие умения, которые мы освоили (или не освоили) за месяц

В «Музеоне» будут проходить вечеринки Powerhouse

Каждый четверг с 19:00 до 23:00 здесь будут играть диджеи

В «Музеоне» будут проходить вечеринки Powerhouse

Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля

В этот день свои сеты сыграют британский электронщик Lone, техно-дуэт из Детройта Octave One, а также российские музыканты Mujuice, Pixelord и OL

Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля

Гости столицы: Саша Грей
Гости столицы: Саша Грей Экс-порнозвезда Саша Грей, разъезжающая теперь по миру в роли диджея, в субботу побывала в Киеве. Прессу заранее просили не вспоминать о её прошлом, но корреспондент The Village этой просьбе не внял.
Гости столицы: Саша Грей

Гости столицы: Саша Грей
Экс-порнозвезда Саша Грей, разъезжающая теперь по миру в роли диджея, в субботу побывала в Киеве. Прессу заранее просили не вспоминать о её прошлом, но корреспондент The Village этой просьбе не внял.

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник» В это воскресенье в парке Горького состоится виниловый маркет MIGZ, на котором можно будет отыскать редкие пластинки и послушать диджеев.

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник»