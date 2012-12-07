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Новости

Вместо The Prodigy на фестивале Park Live выступят Die Antwoord

Южноафриканская группа выйдет на сцену на третий день фестиваля

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Новости

Вместо The Prodigy на фестивале Park Live выступят Die Antwoord Южноафриканская группа выйдет на сцену на третий день фестиваля

«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek Picnic
Выходные в городе
«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek PicnicГлавные события этих выходных
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«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek Picnic
Выходные в городе

«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek Picnic Главные события этих выходных

25 концертов лета
Планы на сезон
25 концертов летаDie Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
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25 концертов лета
Планы на сезон

25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе

События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур»
События недели
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур»
События недели

События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести
Weekend
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
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Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести
Weekend

Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.

Планы на лето: 34 концерта
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
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Планы на лето: 34 концерта
Weekend

Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
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Выходные в городе: 7−9 декабря
Weekend

Выходные в городе: 7−9 декабря Ярмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.