Новости
Вместо The Prodigy на фестивале Park Live выступят Die Antwoord
Южноафриканская группа выйдет на сцену на третий день фестиваля
Новости
Вместо The Prodigy на фестивале Park Live выступят Die Antwoord Южноафриканская группа выйдет на сцену на третий день фестиваля
Выходные в городе
«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek PicnicГлавные события этих выходных
Выходные в городе
«ГШ» на крыше «Рабочего и колхозницы», Die Antwoord и Geek Picnic Главные события этих выходных
Планы на сезон
25 концертов летаDie Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
Планы на сезон
25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
События недели
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
Weekend
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
Weekend
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
Weekend