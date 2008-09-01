В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми
Гостей ждут мастер-классы по созданию чего угодно
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory
Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
«Альбом послушают больше 40 человек — уже хорошо»: Что происходит с DIY-музыкой в регионах Пять финалистов Vans Music Tour — о своем творчестве, гигах и состоянии местной сцены
«Альбом послушают больше 40 человек — уже хорошо»: Что происходит с DIY-музыкой в регионах
Пять финалистов Vans Music Tour — о своем творчестве, гигах и состоянии местной сцены
Как работают в OBI Праздник с медведями и курсы общения с разными людьми — The Village узнал, как работают в офисе DIY-сети
Как работают в OBI Праздник с медведями и курсы общения с разными людьми — The Village узнал, как работают в офисе DIY-сети
5 блогов, которые учат делать мебель и декор Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные
5 блогов, которые учат делать мебель и декор Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные
Brit + Co. пересмотрела бизнес-модель и запустила собственный магазин для дизайнеров
Монетизация за счёт работы в качестве контентного партнёра других торговых площадок себя не оправдала
Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица»
Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера
Не как у людей: Самые интересные идеи DIY-стартапов Возможностью купить товары ручной работы в интернете никого не удивишь. Новые социальные сервисы позволяют сделать продукт, которого ещё не существует.
Не как у людей: Самые интересные идеи DIY-стартапов Возможностью купить товары ручной работы в интернете никого не удивишь. Новые социальные сервисы позволяют сделать продукт, которого ещё не существует.
DIY алкоголь (part I) Идете на рынок. Там продают специи с лотков, покупаете полный застегивающийся пакет (размером с 2 спичечных коробка) семян аниса. Промываете дома семена горячей водой и высыпаете 0,7 л раствора спирта и воды в пропорции 1:1. Ставите в теплое место на неделю, фильтруете и добавляете сахарный сироп по вкусу.
Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale В магазине FOTT Shop стартовала недельная предпраздничная распродажа Crazy Week Sale! Cкидки от 20% до 50% абсолютно на весь ассортимент, даже на то, что приехало совсем недавно и ещё не представлено в он-лайн магазине. Отличные цены на куртки, кардиганы, свитера, толстовки, рубашки, поло, футболки, джинсы, обувь,аксессуары и женские коллекции от таких брендов, как Addict, 6876,Clae...
Крамбль из ягод со взбитыми сливками Погода способна изменить все наши планы за секунды! Осенью так не хочется вставать с утра на пробежки, не хочется идти на работу, не хочется вообще ничего, кроме как понежиться в постельки и насладиться своим любимым десертом…
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!
Морковный пирог С детства обожаю морковь,поэтому,увидев еще весной рецепт морковного пирога,незамедлительно решила его приготовить.Никто и подумать не мог,что получится ТАК вкусно.Теперь этот пирог мой фирменный,готовлю его на «всех свадьбах и похоронах».Понравился он даже дедушке,который с большой опаской отнесся к нему,не просто морковному,а еще и сладкому!