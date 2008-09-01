В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми
Гостей ждут мастер-классы по созданию чего угодно
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль DIY-культуры с дворовыми играми Гостей ждут мастер-классы по созданию чего угодно
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory
Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль крафтовых производств Antifactory Мероприятие посвящено культуре создания вещей своими руками
«Альбом послушают больше 40 человек — уже хорошо»: Что происходит с DIY-музыкой в регионах Пять финалистов Vans Music Tour — о своем творчестве, гигах и состоянии местной сцены
«Альбом послушают больше 40 человек — уже хорошо»: Что происходит с DIY-музыкой в регионах
Пять финалистов Vans Music Tour — о своем творчестве, гигах и состоянии местной сцены
Как работают в OBI Праздник с медведями и курсы общения с разными людьми — The Village узнал, как работают в офисе DIY-сети
Как работают в OBI Праздник с медведями и курсы общения с разными людьми — The Village узнал, как работают в офисе DIY-сети
Brit + Co. пересмотрела бизнес-модель и запустила собственный магазин для дизайнеров
Монетизация за счёт работы в качестве контентного партнёра других торговых площадок себя не оправдала
Brit + Co. пересмотрела бизнес-модель и запустила собственный магазин для дизайнеров Монетизация за счёт работы в качестве контентного партнёра других торговых площадок себя не оправдала
Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица»
Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера
Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица» Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера
Не как у людей: Самые интересные идеи DIY-стартапов Возможностью купить товары ручной работы в интернете никого не удивишь. Новые социальные сервисы позволяют сделать продукт, которого ещё не существует.
Не как у людей: Самые интересные идеи DIY-стартапов Возможностью купить товары ручной работы в интернете никого не удивишь. Новые социальные сервисы позволяют сделать продукт, которого ещё не существует.
DIY алкоголь (part I) Идете на рынок. Там продают специи с лотков, покупаете полный застегивающийся пакет (размером с 2 спичечных коробка) семян аниса. Промываете дома семена горячей водой и высыпаете 0,7 л раствора спирта и воды в пропорции 1:1. Ставите в теплое место на неделю, фильтруете и добавляете сахарный сироп по вкусу.
DIY алкоголь (part I) Идете на рынок. Там продают специи с лотков, покупаете полный застегивающийся пакет (размером с 2 спичечных коробка) семян аниса. Промываете дома семена горячей водой и высыпаете 0,7 л раствора спирта и воды в пропорции 1:1. Ставите в теплое место на неделю, фильтруете и добавляете сахарный сироп по вкусу.
Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale В магазине FOTT Shop стартовала недельная предпраздничная распродажа Crazy Week Sale! Cкидки от 20% до 50% абсолютно на весь ассортимент, даже на то, что приехало совсем недавно и ещё не представлено в он-лайн магазине. Отличные цены на куртки, кардиганы, свитера, толстовки, рубашки, поло, футболки, джинсы, обувь,аксессуары и женские коллекции от таких брендов, как Addict, 6876,Clae...
Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale В магазине FOTT Shop стартовала недельная предпраздничная распродажа Crazy Week Sale! Cкидки от 20% до 50% абсолютно на весь ассортимент, даже на то, что приехало совсем недавно и ещё не представлено в он-лайн магазине. Отличные цены на куртки, кардиганы, свитера, толстовки, рубашки, поло, футболки, джинсы, обувь,аксессуары и женские коллекции от таких брендов, как Addict, 6876,Clae...
Крамбль из ягод со взбитыми сливками Погода способна изменить все наши планы за секунды! Осенью так не хочется вставать с утра на пробежки, не хочется идти на работу, не хочется вообще ничего, кроме как понежиться в постельки и насладиться своим любимым десертом…
Крамбль из ягод со взбитыми сливками Погода способна изменить все наши планы за секунды! Осенью так не хочется вставать с утра на пробежки, не хочется идти на работу, не хочется вообще ничего, кроме как понежиться в постельки и насладиться своим любимым десертом…
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!
It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!
Морковный пирог С детства обожаю морковь,поэтому,увидев еще весной рецепт морковного пирога,незамедлительно решила его приготовить.Никто и подумать не мог,что получится ТАК вкусно.Теперь этот пирог мой фирменный,готовлю его на «всех свадьбах и похоронах».Понравился он даже дедушке,который с большой опаской отнесся к нему,не просто морковному,а еще и сладкому!