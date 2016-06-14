На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
На Дорогомиловском рынке пройдет очередной «Дизайн-субботник» журнала Seasons
Гостей ждут эко-лекции, благотворительный маркет, высадка растений и кулинарные мастер-классы
В Artplay 21 и 22 января состоится маркет «4 сезона»
Здесь можно будет купить теплые аксессуары, натуральную косметику и ароматный чай
На «Флаконе» пройдёт фестиваль французской культуры
В программе — парад французских бульдогов и розыгрыш билетов во Францию