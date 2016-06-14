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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

На Дорогомиловском рынке пройдет очередной «Дизайн-субботник» журнала Seasons

Гостей ждут эко-лекции, благотворительный маркет, высадка растений и кулинарные мастер-классы

На Дорогомиловском рынке пройдет очередной «Дизайн-субботник» журнала Seasons

В Artplay 21 и 22 января состоится маркет «4 сезона»

Здесь можно будет купить теплые аксессуары, натуральную косметику и ароматный чай

В Artplay 21 и 22 января состоится маркет «4 сезона»

На «Флаконе» пройдёт фестиваль французской культуры

В программе — парад французских бульдогов и розыгрыш билетов во Францию

На «Флаконе» пройдёт фестиваль французской культуры