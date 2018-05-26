В «Квартире Seasons» весь день будет работать открытая кухня с мастер-классами. Гостей также приглашают на экскурсии по Дорогомиловскому рынку, где научат правильно выбирать продукты и помогут приготовить «Блюдо от шефа». Из гастрономических проектов на празднике представлены — «Коломенская пастила», якутская рыба, калачная «Марк и Лев», сыры «Богдарня» от Джона Кописки, шоколад из Ульяновска от «Артизан Ателье». К позднему воскресному завтраку команда Seasons приготовит фирменное блюдо — сосиску в тексте, которой поделятся со всеми.

Помимо всего, посетитлеи могут принять участие в озеленении рынка. На мастер-классе расскажут о посадке пряных трав, после чего можно будет высадить, мяту, пряные травы, овощи, тыкву и садовую землянику.