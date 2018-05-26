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Новости26 мая 2018

На Дорогомиловском рынке пройдет очередной «Дизайн-субботник» журнала Seasons Гостей ждут эко-лекции, благотворительный маркет, высадка растений и кулинарные мастер-классы

На Дорогомиловском рынке в воскресенье, 27 мая, пройдет ежегодный фестиваль «Дизайн-субботник» журнала Seasons. Девиз девятого мероприятия звучит «Еда как искусство».

Традиционно фестиваль разбит на тематические площадки. В «Зеленом лектории» гости познакомятся с популярными московскими эко-проектами. Здесь расскажут, как расставаться с лишним, сократить количество потребляемого пластика, улучшить собственные привычки, вырастить огород на подоконнике и начать разделять мусор. Лекции прочитают экологи, представители Charity Shop, Гринпис, «Букводома».

В «Квартире Seasons» весь день будет работать открытая кухня с мастер-классами. Гостей также приглашают на экскурсии по Дорогомиловскому рынку, где научат правильно выбирать продукты и помогут приготовить «Блюдо от шефа». Из гастрономических проектов на празднике представлены — «Коломенская пастила», якутская рыба, калачная «Марк и Лев», сыры «Богдарня» от Джона Кописки, шоколад из Ульяновска от «Артизан Ателье». К позднему воскресному завтраку команда Seasons приготовит фирменное блюдо — сосиску в тексте, которой поделятся со всеми.

Помимо всего, посетитлеи могут принять участие в озеленении рынка. На мастер-классе расскажут о посадке пряных трав, после чего можно будет высадить, мяту, пряные травы, овощи, тыкву и садовую землянику.

Поучаствовать в дизайн-маркете фестиваля приедут более шестидесяти проектов. Купить тут можно будет книги для взрослых и детей, одежду российских дизайнеров, натуральную косметику, столовый текстиль, керамику и украшения. Отдельная зона маркета посвящена благотворительности. Так, ненужные вещи в пригодном виде можно сдать проекту «Лавка радостей».

В культурную программу вошли театральные перформансы и оперные флэшмобы от студентов школы-студии МХАТ, проекта «Геометрия Звука» и Большого театра.

А еще гостям обещают подарок, для этого в квартире Seasons нужно назвать промокод «Seasons». Продлится «Дизайн-субботник» с 12:00 до 22:00. Вход свободный. Подробная программа доступна по ссылке.

Источник: Seasons

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