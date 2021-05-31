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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Работа в Redefine
31 мая 2021

Мы ищем младшего дизайнера спецпроектов

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

Его вещи можно узнать по надписи «стиль»

В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном

Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера

Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера
Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa

Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера

Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера
От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Из чего состоит правильный дизайн-проект
Из чего состоит правильный дизайн-проект Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
Из чего состоит правильный дизайн-проект

Из чего состоит правильный дизайн-проект
Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»

Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево

Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.

Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево

На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина
На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина The Village начинает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.
На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина

На заказ: Дизайнер Алёна Ахмадуллина
The Village начинает серию материалов о московских ателье известных дизайнеров, где можно заказать смокинг, переделать под себя платье с подиума и приобрести ткань с уникальным принтом.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Квартира по дизайнерскому проекту с полной перепланировкой и люстрами из Испании.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Квартира по дизайнерскому проекту с полной перепланировкой и люстрами из Испании.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Квартира на Протасовом Яру с гардеробной, большой гостиной и колонной из оникса.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Квартира на Протасовом Яру с гардеробной, большой гостиной и колонной из оникса.

Showroom “Fashion File” 19 мая открылся новый showroom "Fashion File"

Showroom “Fashion File”

Салон NADIA NURIEVA Нам всегда хочется чего-то нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие вещи, стоит заглядывать в тайные шоу-румы, студии и салоны, один из которых открылся в центре Москвы на Большой полянке. Салон российского дизайнера Нади Нуриевой.

Салон NADIA NURIEVA

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов       Дизайнеры из Нью-Йорка Мэри Мэтсон (Mary Matson) и Мэтт Эвен (Matt Even) изобрели оригинальный способ развлечься для любителей сладкого.         Они создали шоколад для игры в слова, которая называется “скраббл”. Суть игры проста: побеждает тот, кто из шоколадных кубиков с буквами составит максимальное количество слов.Таким образом, продукт не только удовдетворяет...

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов