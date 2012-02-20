Квартира недели (Киев) Квартира по дизайнерскому проекту с полной перепланировкой и люстрами из Испании.
Хозяйка: Ксения Трофименко — менеджер по закупке кино.
Комнат: 2
Квартира на Рейтарской досталась Ксении в наследство от бабушки. Жить здесь постоянно было очень неудобно из-за постоянных проблем с горячей водой и коммуникациями. Хозяйка решила полностью отремонтировать квартиру и составила смету, которой старалась придерживаться. Но соблюсти бюджет оказалось непросто, так как возникло множество незапланированных трат.
Дизайном квартиры занималась подруга хозяйки Марина Ловко. Сначала квартиру освободили от старой мебели и сделали перепланировку. В спальне соорудили большую гардеробную — в квартире больше нет шкафов для вещей. Пространство кухни, прихожей и гостиной объединили, убрав все двери. Туалет соединили с ванной комнатой и устроили просторную душевую.
Стены решили делать светлыми, а в спальне дизайнер покрыла стену серой патиной (специальной пленкой на основе сплавов меди), чтобы создать эффект старой штукатурки. Одной из первых задумок стали синие батареи. Марине пришлось выслушать много упреков от строителей, которые не уставали повторять, что это напоминает батареи в подъездах. Но хозяйка очень хотела подчеркнуть старые чугунные формы.
Картину купили в Пекине на антикварном рынке.
Торшеры c плафонами в виде больших лампочек накаливания красного и белого цвета Ксения купила в Испании.
Ширму собрали из обычных створок для сауны, которые можно купить в строительном гипермаркете «Эпицентр», и перекрасили в черный цвет.
Изголовье не соединено с кроватью и крепится к стене.
Лавку под телевизором, придуманную Мариной, сделали на заказ.
Прозрачные головы — манекены для шляп — используются и по назначению, и как элемент декора.
Вешалку для ключей и сумок в виде пистолета купили за 3 евро на свалке металлических изделий.
В ванной нужно было поставить стиральную машину. И Марина придумала большую столешницу, под которой её спрятали.
Кухню сделали по эскизам Марины.
Коврики с марокканскими мотивами разбавили спокойную гамму квартиры.
Люстра в гостиной — из Испании, при посадке в самолет она не поместилась в багажное отделение, и везли ее на соседнем пассажирском месте.
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Это Zara home
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