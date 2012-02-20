Квартира на Рейтарской досталась Ксении в наследство от бабушки. Жить здесь постоянно было очень неудобно из-за постоянных проблем с горячей водой и коммуникациями. Хозяйка решила полностью отремонтировать квартиру и составила смету, которой старалась придерживаться. Но соблюсти бюджет оказалось непросто, так как возникло множество незапланированных трат.

Дизайном квартиры занималась подруга хозяйки Марина Ловко. Сначала квартиру освободили от старой мебели и сделали перепланировку. В спальне соорудили большую гардеробную — в квартире больше нет шкафов для вещей. Пространство кухни, прихожей и гостиной объединили, убрав все двери. Туалет соединили с ванной комнатой и устроили просторную душевую.

Стены решили делать светлыми, а в спальне дизайнер покрыла стену серой патиной (специальной пленкой на основе сплавов меди), чтобы создать эффект старой штукатурки. Одной из первых задумок стали синие батареи. Марине пришлось выслушать много упреков от строителей, которые не уставали повторять, что это напоминает батареи в подъездах. Но хозяйка очень хотела подчеркнуть старые чугунные формы.