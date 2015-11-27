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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина

В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»

В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

11 театральных событий осени

11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

11 театральных событий осени

11 театральных событий осени
Попытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»

Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра

Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»

«Крым», «Хорошее время», «Мой сын», «Прорубь»
«Крым», «Хорошее время», «Мой сын», «Прорубь» Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
«Крым», «Хорошее время», «Мой сын», «Прорубь»

«Крым», «Хорошее время», «Мой сын», «Прорубь»
Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката

На «Площади Сити» состоится премьера спектакля «Мастерской Брусникина» «Лес»

Вход на мероприятие бесплатный по регистрации

На «Площади Сити» состоится премьера спектакля «Мастерской Брусникина» «Лес»

Объявлена программа фестиваля «Территория»

В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие

Объявлена программа фестиваля «Территория»

Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»

Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»
Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»

В «Ночи искусства» примут участие «Мастерская Брусникина» и группа Glintshake

По случаю «Ночи искусств» 4 ноября актеры и музыканты выступят в метро и на МЦК, а режиссеры проведут мастер-классы

В «Ночи искусства» примут участие «Мастерская Брусникина» и группа Glintshake

В парке «Красная Пресня» 25 и 26 июня пройдёт театральный фестиваль

Среди участников — «Мастерская Дмитрия Брусникина» и Электротеатр «Станиславский»

В парке «Красная Пресня» 25 и 26 июня пройдёт театральный фестиваль

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летнихЧто готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних
Что готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?

В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина

В «Со-единении» будут делать театральные постановки с участием профессиональных актёров и людей с инвалидностью

В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина

Как начать разбираться в современном театре
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как начать разбираться в современном театре

Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки