В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина
В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)
В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле
Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона
В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина
11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга
11 театральных событий осени Попытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга
Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни
Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»
Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра
«Крым», «Хорошее время», «Мой сын», «Прорубь» Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
На «Площади Сити» состоится премьера спектакля «Мастерской Брусникина» «Лес»
Вход на мероприятие бесплатный по регистрации
Объявлена программа фестиваля «Территория»
В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»
В «Ночи искусства» примут участие «Мастерская Брусникина» и группа Glintshake
По случаю «Ночи искусств» 4 ноября актеры и музыканты выступят в метро и на МЦК, а режиссеры проведут мастер-классы
В парке «Красная Пресня» 25 и 26 июня пройдёт театральный фестиваль
Среди участников — «Мастерская Дмитрия Брусникина» и Электротеатр «Станиславский»
Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летнихЧто готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?
Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних Что готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?
В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина
В «Со-единении» будут делать театральные постановки с участием профессиональных актёров и людей с инвалидностью