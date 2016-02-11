Чем запомнится метро при Дмитрии Пегове Вспоминаем, что происходило с подземкой при уходящем начальнике
У московского метро сменился начальник Дмитрий Пегов вернулся в РЖД
Московский монорельс перевели на работу в экскурсионном режиме
Интервалы движения поездов увеличили до получаса
Московский монорельс перевели на работу в экскурсионном режиме Интервалы движения поездов увеличили до получаса
Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз
В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон
Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон
«Фрунзенская» может открыться после ремонта к концу декабря
На ней установят четыре эскалатора вместо трех
«Фрунзенская» может открыться после ремонта к концу декабря На ней установят четыре эскалатора вместо трех
Ремонт Филёвской линии метро с частичным закрытием станций начнется 21 октября
На станциях «Кутузовская», «Багратионовская» и «Пионерская» будут закрыты платформы поездов, прибывающих из центра
Ремонт Филёвской линии метро с частичным закрытием станций начнется 21 октября На станциях «Кутузовская», «Багратионовская» и «Пионерская» будут закрыты платформы поездов, прибывающих из центра
Московское центральное кольцо открыли для пассажиров
Всего функционировать начали 26 станций МЦК, остальные пять запустят до конца года
Московское центральное кольцо открыли для пассажиров Всего функционировать начали 26 станций МЦК, остальные пять запустят до конца года
На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой
Также на кольце заработает система транспортной навигации
На МЦК введут возможность оплаты проезда банковской картой Также на кольце заработает система транспортной навигации
Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»
В ближайшее время такие скамейки могут установить и в переходах между станциями
Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре» В ближайшее время такие скамейки могут установить и в переходах между станциями
В метро заработала служба отправки посылок
Малогабаритные посылки и корреспонденцию можно отправить в 32 российских города
В метро заработала служба отправки посылок Малогабаритные посылки и корреспонденцию можно отправить в 32 российских города
У Московского центрального кольца появилась своя символика
Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
У Московского центрального кольца появилась своя символика Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
Метрополитен откроет три сувенирных магазина под собственным брендом
Все торговые точки заработают к 1 сентября
Метрополитен откроет три сувенирных магазина под собственным брендом Все торговые точки заработают к 1 сентября
На станции «Комсомольская» появится терминал для печати фото из Instagram
Стоимость услуги составит 50 рублей
На станции «Комсомольская» появится терминал для печати фото из Instagram Стоимость услуги составит 50 рублей
В здании бывшего завода имени Войтовича появится музей метро
Также в здании разместят лектории и службы обучения персонала
В здании бывшего завода имени Войтовича появится музей метро Также в здании разместят лектории и службы обучения персонала
На Кольцевой линии запустили поезд «Легенды кино»
Экспозиция поезда посвящена лентам известных российских режиссёров и фильмам-призёрам ММКФ
На Кольцевой линии запустили поезд «Легенды кино» Экспозиция поезда посвящена лентам известных российских режиссёров и фильмам-призёрам ММКФ
В метро запустят поезд с героями мультфильмов
В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики
В метро запустят поезд с героями мультфильмов В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики
В метро с лета изменится график движения поездов
Изменения коснутся восьми линий московской подземки
В метро с лета изменится график движения поездов Изменения коснутся восьми линий московской подземки
Систему интеллектуального видеонаблюдения в метро запустят до конца 2016 года
Система будет отслеживать неподвижные предметы и людей с «нестандартным поведением»
Систему интеллектуального видеонаблюдения в метро запустят до конца 2016 года Система будет отслеживать неподвижные предметы и людей с «нестандартным поведением»
Вестибюль станции «Проспект Мира» откроют в середине мая
Сейчас на станции ведутся отделочные работы