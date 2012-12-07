Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.