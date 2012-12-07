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Новости

GeekBrains запустит курс программирования для подростков

На нем обучат языку Python

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Новости

GeekBrains запустит курс программирования для подростков На нем обучат языку Python

Новости

БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения

Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования

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Новости

БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования

Новости

На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу

Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции

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Новости

На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции

Новости

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей

Всего там доступны более 60 тысяч секций

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Новости

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей Всего там доступны более 60 тысяч секций

Кухня

Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.

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Кухня

Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.