Новости
GeekBrains запустит курс программирования для подростков На нем обучат языку Python
Новости
БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения
Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования
Новости
БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования
Новости
На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу
Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции
Новости
На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции
Новости
На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей
Всего там доступны более 60 тысяч секций
Новости
На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей Всего там доступны более 60 тысяч секций
Кухня
Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо
В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.
Кухня