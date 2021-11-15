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МЫ В СОЦСЕТЯХ

15 ноября 2021

В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Зато теперь его можно поменять на плитку

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку

Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Активисты удерживали силовиков три дня

Сколько москвичи добираются от дома до работы

На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени

Сколько москвичи добираются от дома до работы

По дублеру Кутузовского проспекта частично запустили движение

Открытый участок включает в себя 7,1 километра дорог

По дублеру Кутузовского проспекта частично запустили движение

Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала

Выгоднее всего ездить с транспондером

Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
За проект голосовали покойные

Подтопление на подъезде к Шереметьеву устранили (обновлено)

Накануне аэропорт затопило из-за сильного ливня

Подтопление на подъезде к Шереметьеву устранили (обновлено)

В Москве хотят построить еще десять канатных дорог

Возможные маршруты — от ВДНХ до Сокольников и от «Киевской» до «Трехгорки»

В Москве хотят построить еще десять канатных дорог

Параллельно Калужскому шоссе построят новую дорогу

Ее планируют сдать к 2023 году

Параллельно Калужскому шоссе построят новую дорогу

На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку

Стоимость работ составит почти 1,8 миллиарда рублей

На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку

Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы

Обсудить дорожное движение с его организаторами можно уже завтра

Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы

На Волоколамском шоссе построили новую разворотную эстакаду

Она поможет улучшить транспортную ситуацию на проблемном шоссе

На Волоколамском шоссе построили новую разворотную эстакаду

Движение на Волоколамском шоссе после затопления восстановят завтра (обновлено)

Экстренным службам пока не удается остановить поток грязи

Движение на Волоколамском шоссе после затопления восстановят завтра (обновлено)

Российский документальный фильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Картина Дмитрия Калашникова смонтирована из записей видеорегистраторов

Российский документальный фильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Во сколько обойдется строительство платной трассы Москва — Казань

Большую часть проекта оплатят из бюджета страны

Во сколько обойдется строительство платной трассы Москва — Казань

В Москве установили первый приподнятый пешеходный переход из резиновых пластин

Если новые переходы помогут снизить аварийность, их установят и в других районах города

В Москве установили первый приподнятый пешеходный переход из резиновых пластин

На участке Северо-Восточной хорды открылось движение от Щелковского до Открытого шоссе

Длина нового участка составила 9,2 километра

На участке Северо-Восточной хорды открылось движение от Щелковского до Открытого шоссе

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»

На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»

Станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» соединят канатной дорогой

Время в пути сократится с 45 минут до 7

Станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» соединят канатной дорогой

В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров

Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО

В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров

Открылось движение на новом участке от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов

Время в пути здесь уменьшится с часа до семи минут

Открылось движение на новом участке от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов

Путин изменил сроки окончания строительства ЦКАД

Предполагалось, что трасса будет готова к 2018 году

Путин изменил сроки окончания строительства ЦКАД

На Садовом кольце начался капремонт проезжей части

Асфальт сменят на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки

На Садовом кольце начался капремонт проезжей части

На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение

Для поездок в центр горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом

На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

На Ильинке перекроют движение из-за Дня славянской письменности

Движение перекроют по всем полосам от Красной до Новой площади

На Ильинке перекроют движение из-за Дня славянской письменности

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

В Москве установили первый светофор с красным поворотом

Когда зелёная стрелка поворота на светофоре гаснет, вместо неё загорается красная окружность

В Москве установили первый светофор с красным поворотом

В Москве сузят полосы на дорогах и расширят тротуары

Центральным улицам хотят вернуть их исторический вид

В Москве сузят полосы на дорогах и расширят тротуары

Ограничено движение по улице Серафимовича и Софийской набережной (обновлено)

Водителей просят при возможности воздержаться от поездок в центральную часть города

Ограничено движение по улице Серафимовича и Софийской набережной (обновлено)

В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Движение по проезду Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка будет перекрыто по всем полосам

В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в МосквуThe Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву

Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву
The Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе

Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота

С 15 декабря начнётся пилотный проект, в рамках которого установят одну камеру на съезде с ТТК на Варшавское шоссе

Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота

Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц

Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды

Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц

У аэропорта Домодедово запущено движение по новой развязке

Развязка должна ликвидировать многокилометровую пробку на подъезде к аэропорту

У аэропорта Домодедово запущено движение по новой развязке

На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка

В пробке можно потерять 2 часа 17 минут

На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка

Малый Демидовский переулок в центре Москвы станет односторонним

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков

Малый Демидовский переулок в центре Москвы станет односторонним

Сколько москвичей пользуются общественным транспортом

В час пик соотношение между людьми на общественном и личном транспорте меняется на один к четырём

Сколько москвичей пользуются общественным транспортом

В Москве модернизируют почти 80 пешеходных переходов на аварийных участках

Модернизировать будут те пешеходные переходы, на которых за предыдущие годы зафиксировано наибольшее количество аварий

В Москве модернизируют почти 80 пешеходных переходов на аварийных участках

Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря

Дорогу перекроют в связи с праздничными мероприятиями в ГУМе

Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря

В России появится единая база машин с пробегом

Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»

В России появится единая база машин с пробегом

Ленинский проспект перекрыт из-за ДТП

По данным «Яндекс.Пробки», в районе аварии по направлению в центр образовалась многокилометровая пробка

Ленинский проспект перекрыт из-за ДТП

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября

Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября

Водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды

Погода может привести к осложнению дорожно-транспортной ситуации

Водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды

Движение по Звенигородскому путепроводу открыли досрочно

Это один из семи путепроводов, которые обновляют в рамках подготовки МКЖД к запуску лёгкого метро

Движение по Звенигородскому путепроводу открыли досрочно

Завершено благоустройство Ленинградского проспекта и шоссе

На реконструкцию магистрали ушло более десяти лет

Завершено благоустройство Ленинградского проспекта и шоссе

В районе Раменок проходит стихийный митинг против строительства дороги

Около 60 жителей района вышли на митинг, чтобы выразить протест против строительства проектируемого проезда № 3538

В районе Раменок проходит стихийный митинг против строительства дороги

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля

Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля

На 14 улицах Москвы ночью разрешат парковаться под запрещающими знаками

Парковать свои автомобили под запрещающими знаками горожане смогут с 22:00 до 08:00

На 14 улицах Москвы ночью разрешат парковаться под запрещающими знаками

Путин подписал закон о порядке эвакуации автомобилей

Согласно тексту документа, эвакуация автомобиля прекращается в присутствии его водителя, если причина задержания устранена

Путин подписал закон о порядке эвакуации автомобилей

На 19 улицах в центре Москвы запретят остановку и стоянку

Соответствующие знаки установят в центре города до 28 июня

На 19 улицах в центре Москвы запретят остановку и стоянку

Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час

Ограничение решили не вводить, так как москвичи выступили против

Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час

Программа развития Московского транспортного узла подорожала в два раза

На развитие Московского транспортного узла до 2025 года включительно планируют потратить 524 миллиарда рублей

Программа развития Московского транспортного узла подорожала в два раза

В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц

В разное время автомобилисты не смогут проехать по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара, Петровке, Охотному ряду и Театральному проезду

В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц

Самые надёжные и ненадёжные автомобили

Исследования надёжности автомобилей за 2014 год провёл журнал Consumer Reports

Самые надёжные и ненадёжные автомобили

Электронные табло на московских дорогах заработают к cередине августа

Для каждого табло набор транслируемой информации будет разным

Электронные табло на московских дорогах заработают к cередине августа

Ленинградское шоссе расширят до десяти полос

В ходе реконструкции Ленинградского шоссе участок от МКАД до Международного шоссе расширят с шести до десяти полос.

Ленинградское шоссе расширят до десяти полос

Постскриптум: Трасса «Москва-Сколково» пришла в негодность за 9 месяцев Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Постскриптум: Трасса «Москва-Сколково» пришла в негодность за 9 месяцев

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