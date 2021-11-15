В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
Сколько москвичи добираются от дома до работы
На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
По дублеру Кутузовского проспекта частично запустили движение
Открытый участок включает в себя 7,1 километра дорог
Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала
Выгоднее всего ездить с транспондером
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
Подтопление на подъезде к Шереметьеву устранили (обновлено)
Накануне аэропорт затопило из-за сильного ливня
В Москве хотят построить еще десять канатных дорог
Возможные маршруты — от ВДНХ до Сокольников и от «Киевской» до «Трехгорки»
На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку
Стоимость работ составит почти 1,8 миллиарда рублей
Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы
Обсудить дорожное движение с его организаторами можно уже завтра
На Волоколамском шоссе построили новую разворотную эстакаду
Она поможет улучшить транспортную ситуацию на проблемном шоссе
Движение на Волоколамском шоссе после затопления восстановят завтра (обновлено)
Экстренным службам пока не удается остановить поток грязи
Российский документальный фильм вошел в лонг-лист «Оскара»
Картина Дмитрия Калашникова смонтирована из записей видеорегистраторов
Во сколько обойдется строительство платной трассы Москва — Казань
Большую часть проекта оплатят из бюджета страны
В Москве установили первый приподнятый пешеходный переход из резиновых пластин
Если новые переходы помогут снизить аварийность, их установят и в других районах города
На участке Северо-Восточной хорды открылось движение от Щелковского до Открытого шоссе
Длина нового участка составила 9,2 километра
Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»
На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»
Станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» соединят канатной дорогой
Время в пути сократится с 45 минут до 7
В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров
Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО
Открылось движение на новом участке от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов
Время в пути здесь уменьшится с часа до семи минут
Путин изменил сроки окончания строительства ЦКАД
Предполагалось, что трасса будет готова к 2018 году
На Садовом кольце начался капремонт проезжей части
Асфальт сменят на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки
На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение
Для поездок в центр горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом
На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли
Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда
На Ильинке перекроют движение из-за Дня славянской письменности
Движение перекроют по всем полосам от Красной до Новой площади
На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада
Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая
В Москве установили первый светофор с красным поворотом
Когда зелёная стрелка поворота на светофоре гаснет, вместо неё загорается красная окружность
В Москве сузят полосы на дорогах и расширят тротуары
Центральным улицам хотят вернуть их исторический вид
Ограничено движение по улице Серафимовича и Софийской набережной (обновлено)
Водителей просят при возможности воздержаться от поездок в центральную часть города
В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы
Движение по проезду Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка будет перекрыто по всем полосам
Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в МосквуThe Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе
Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву The Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе
Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота
С 15 декабря начнётся пилотный проект, в рамках которого установят одну камеру на съезде с ТТК на Варшавское шоссе
Завершилась реконструкция Сколковского шоссе, Вяземской и Витебской улиц
Таким образом, закончен ещё один этап строительства Северо-Западной хорды
У аэропорта Домодедово запущено движение по новой развязке
Развязка должна ликвидировать многокилометровую пробку на подъезде к аэропорту
На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка
В пробке можно потерять 2 часа 17 минут
Малый Демидовский переулок в центре Москвы станет односторонним
Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков
Сколько москвичей пользуются общественным транспортом
В час пик соотношение между людьми на общественном и личном транспорте меняется на один к четырём
В Москве модернизируют почти 80 пешеходных переходов на аварийных участках
Модернизировать будут те пешеходные переходы, на которых за предыдущие годы зафиксировано наибольшее количество аварий
Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря
Дорогу перекроют в связи с праздничными мероприятиями в ГУМе
В России появится единая база машин с пробегом
Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»
Ленинский проспект перекрыт из-за ДТП
По данным «Яндекс.Пробки», в районе аварии по направлению в центр образовалась многокилометровая пробка
Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой
Водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды
Погода может привести к осложнению дорожно-транспортной ситуации
Движение по Звенигородскому путепроводу открыли досрочно
Это один из семи путепроводов, которые обновляют в рамках подготовки МКЖД к запуску лёгкого метро
Завершено благоустройство Ленинградского проспекта и шоссе
На реконструкцию магистрали ушло более десяти лет
В районе Раменок проходит стихийный митинг против строительства дороги
Около 60 жителей района вышли на митинг, чтобы выразить протест против строительства проектируемого проезда № 3538
Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня
Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками
Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля
Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет
На 14 улицах Москвы ночью разрешат парковаться под запрещающими знаками
Парковать свои автомобили под запрещающими знаками горожане смогут с 22:00 до 08:00
Путин подписал закон о порядке эвакуации автомобилей
Согласно тексту документа, эвакуация автомобиля прекращается в присутствии его водителя, если причина задержания устранена
На 19 улицах в центре Москвы запретят остановку и стоянку
Соответствующие знаки установят в центре города до 28 июня
Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час
Ограничение решили не вводить, так как москвичи выступили против
Программа развития Московского транспортного узла подорожала в два раза
На развитие Московского транспортного узла до 2025 года включительно планируют потратить 524 миллиарда рублей
В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц
В разное время автомобилисты не смогут проехать по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара, Петровке, Охотному ряду и Театральному проезду
Самые надёжные и ненадёжные автомобили
Исследования надёжности автомобилей за 2014 год провёл журнал Consumer Reports
Электронные табло на московских дорогах заработают к cередине августа
Для каждого табло набор транслируемой информации будет разным
Ленинградское шоссе расширят до десяти полос
В ходе реконструкции Ленинградского шоссе участок от МКАД до Международного шоссе расширят с шести до десяти полос.