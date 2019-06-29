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Новости29 июня 2019

Подтопление на подъезде к Шереметьеву устранили (обновлено) Накануне аэропорт затопило из-за сильного ливня

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Аварийные службы устранили подтопление на подъезде к аэропорту Шереметьево. Рано утром движение транспорта на участках дорог по Авиационной улице и Лобненскому шоссе было восстановлено.

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, аварийные службы работали всю ночь и откачали более 7 тысяч кубометров воды. Сейчас дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших участков.

Ранее подрядчик реконструкции дороги на подъездах к Шереметьеву назвал причиной потопа старую и недостаточно широкую канализацию, которую расширяют прямо сейчас.

28 июня, 11:32

Дорогу в районе аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщил официальный сайт аэропорта.

Речь идет об участке на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также с Шереметьевского на Лобненское шоссе. Чтобы попасть в терминал B, пассажирам рекомендуют пользоваться «Аэроэкспрессом».

Скриншот: «Яндекс.Карты»

Парковку терминала также частично затопило. «Говорит Москва» передает, что автомобили уходят под воду практически наполовину. По данным очевидцев, причина случившегося — затянувшийся ремонт, на стоянке практически не работают ливневки.

В ГИБДД сообщили, что устраняют потоп на дорогах и выясняют, почему он произошел. Точную причину определят после того, как откачают воду. В службе добавили, что ливневки на участке находится на балансе аэропорта Шереметьево.

UPD (14:35): В Шереметьеве заявили, что непогода и потоп не повлияли на график аэропорта — он работает в штатном режиме. При этом пассажирам советуют учитывать трудности на дорогах. По данным сервиса «Яндрекс.Расписание», в Шереметьеве задерживаются 13 рейсов, а в социальных сетях появилось видео с затопленным терминалом B.

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В Шереметьево настоящий потоп. ⠀ Из-за сильных осадков затоплен съезд с Шереметьевского на Лобненское шоссе. Попасть в терминал В можно на "Аэроэкспрессе", а далее использовать межтерминальный переход. Ну, или вплавь🏊🏼‍♂️ ⠀ Компания «Шереметьево холдинг» так старалась успеть к ЧМ-2018 с парковочными местами, что просто заасфальтировали территорию под ж/д путями Аэроэкспресса. Ни ливнёвок, ни отводов там нет, дорожек для автовладельцев тоже не предусмотрено. Кажется, компания даже не планирует ничего предпринимать. Сейчас людям помогает обычный водитель газели. Обидно за пассажиров, которые опоздаю на свой рейс и не поедут в отпуск.

Публикация от Москва • Андрей (@moscowmap)

Источник: Шереметьево

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