Подтопление на подъезде к Шереметьеву устранили (обновлено) Накануне аэропорт затопило из-за сильного ливня
Обновлено
Аварийные службы устранили подтопление на подъезде к аэропорту Шереметьево. Рано утром движение транспорта на участках дорог по Авиационной улице и Лобненскому шоссе было восстановлено.
По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, аварийные службы работали всю ночь и откачали более 7 тысяч кубометров воды. Сейчас дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших участков.
Ранее подрядчик реконструкции дороги на подъездах к Шереметьеву назвал причиной потопа старую и недостаточно широкую канализацию, которую расширяют прямо сейчас.
28 июня, 11:32
Дорогу в районе аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня, сообщил официальный сайт аэропорта.
Речь идет об участке на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также с Шереметьевского на Лобненское шоссе. Чтобы попасть в терминал B, пассажирам рекомендуют пользоваться «Аэроэкспрессом».
Парковку терминала также частично затопило. «Говорит Москва» передает, что автомобили уходят под воду практически наполовину. По данным очевидцев, причина случившегося — затянувшийся ремонт, на стоянке практически не работают ливневки.
В ГИБДД сообщили, что устраняют потоп на дорогах и выясняют, почему он произошел. Точную причину определят после того, как откачают воду. В службе добавили, что ливневки на участке находится на балансе аэропорта Шереметьево.
UPD (14:35): В Шереметьеве заявили, что непогода и потоп не повлияли на график аэропорта — он работает в штатном режиме. При этом пассажирам советуют учитывать трудности на дорогах. По данным сервиса «Яндрекс.Расписание», в Шереметьеве задерживаются 13 рейсов, а в социальных сетях появилось видео с затопленным терминалом B.
Источник: Шереметьево