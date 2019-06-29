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Аварийные службы устранили подтопление на подъезде к аэропорту Шереметьево. Рано утром движение транспорта на участках дорог по Авиационной улице и Лобненскому шоссе было восстановлено.

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, аварийные службы работали всю ночь и откачали более 7 тысяч кубометров воды. Сейчас дорожные службы занимаются восстановлением пострадавших участков.

Ранее подрядчик реконструкции дороги на подъездах к Шереметьеву назвал причиной потопа старую и недостаточно широкую канализацию, которую расширяют прямо сейчас.

