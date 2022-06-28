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МЫ В СОЦСЕТЯХ

МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

«Бандеровская труба» — «Ветераны России» попросили Минцифры не допустить вещание «Дождя»

«Бандеровская труба» — «Ветераны России» попросили Минцифры не допустить вещание «Дождя»

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Собрали самые яркие фото

«Агент Беларуси и США» — Мария Борзунова узнала, почему ее объявили иноагентом
28 июня 2022

«Агент Беларуси и США» — Мария Борзунова узнала, почему ее объявили иноагентом

6 июня 2022

«Дождь» возобновит работу в Латвии

24 мая 2022

Генпрокуратура: «Дождь» угрожал безопасности России

Когда уже лето? Всю неделю в Москве опять будет лить дождь
Прогноз
17 мая 2022

Когда уже лето? Всю неделю в Москве опять будет лить дождь

В Москву придут гроза и дожди, но будет тепло
Прогноз
12 мая 2022

В Москву придут гроза и дожди, но будет тепло

В выходные в Москве — снег и дождь, а весна придет потом!
Прогноз
15 апреля 2022

В выходные в Москве — снег и дождь, а весна придет потом!

17 марта 2022

Сотрудницу «Дождя» выслали из Казахстана

обновлено3 марта 2022

В редакцию «Дождя» пришли двое полицейских

«Дождь» приостановил работу
3 марта 2022

«Дождь» приостановил работу

2 марта 2022

«ВКонтакте» заблокировала «Дождь» и «Эхо Москвы»

обновлено3 марта 2022

«Эхо Москвы» оштрафовали на 30 тысяч за программу «Шо там у них»

Журналист Илья Шепелин уволился с «Дождя» из-за «спецоперации» в Украине
28 февраля 2022

Журналист Илья Шепелин уволился с «Дождя» из-за «спецоперации» в Украине

8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

12 октября 2021

«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах

24 августа 2021

«Дождь» объявили иноагентом из-за 130 тысяч евро от Евросоюза. Но у RT, НТВ и ТАСС тоже есть иностранное финансирование

12 августа 2021

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

На Москву обрушатся гроза и ливень
Прогноз
27 июля 2021

На Москву обрушатся гроза и ливень

Хотели дождь? Он задержится до конца недели
Прогноз
29 июня 2021

Хотели дождь? Он задержится до конца недели

обновлено28 июня 2021

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за непогоды

Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня
обновлено28 июня 2021

Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня

14 июня 2021

«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова
30 апреля 2021

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

В Москве начался «рекордный» за 73 года дождь. Он будет идти целые сутки
Прогноз
20 апреля 2021

В Москве начался «рекордный» за 73 года дождь. Он будет идти целые сутки

10 февраля 2021

«Медиазоне» и «Дождю» стали больше донатить после освещения протестов. Число их подписчиков выросло на несколько тысяч

4 февраля 2021

«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге

Тепло — все! На следующей неделе в Москву придут дожди
Прогноз
11 октября 2020

Тепло — все! На следующей неделе в Москву придут дожди

обновлено23 ноября 2020

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину (ее оштрафовали на 10 тысяч рублей)

Прогноз
3 октября 2020

На следующей неделе в Москву придут дожди и похолодание

обновлено27 августа 2020

Третьяковка частично открылась после потопа. Залы продолжают сушить

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

Некоторым районам повезет чуть больше

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер

МЧС предупредило о желтом уровне опасности

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

На верандах посидеть не получится

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок

Сотрудники начали расследование

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок

Москвичей предупредили о грозе с градом

Непогода продлится до утра субботы

Москвичей предупредили о грозе с градом

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

С ними придет сильный ветер и дождь

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе

Есть шанс, что к концу недели распогодится

Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе

В этом году май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет

Все решится завтра

В этом году май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы

Непогода продлится весь день и сменится похолоданием

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы

К концу недели в Москву придет летнее тепло

Аномальные для мая холода закончатся

К концу недели в Москву придет летнее тепло

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге

26 градусов превратятся в 3

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь

Все условия для соблюдения карантина

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Температура приблизится к мартовской норме

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

Также город припорошит снегом

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Москвичей ждут ледяные дожди и дороги

Пока без ледяных дураков

Москвичей ждут ледяные дожди и дороги

Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)

Он сменит на этой должности Александру Перепелову

Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро

Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро

Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга

Следствие также интересовалось источниками финансирования телеканала

Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга

Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду

В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду

Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке

Причины, с которыми она связана, пока неизвестны

Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке

В редакцию «Дождя» во время трансляции митинга пришли силовики

Журналистам выписали повестку в суд

В редакцию «Дождя» во время трансляции митинга пришли силовики

МЧС предупредило о грозе и ливне в ближайшие часы

Непогода продлится как минимум до 21:00

МЧС предупредило о грозе и ливне в ближайшие часы

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