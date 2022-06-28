Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах
«Дождь» объявили иноагентом из-за 130 тысяч евро от Евросоюза. Но у RT, НТВ и ТАСС тоже есть иностранное финансирование
Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня
«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций
«Медиазоне» и «Дождю» стали больше донатить после освещения протестов. Число их подписчиков выросло на несколько тысяч
«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге
В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину (ее оштрафовали на 10 тысяч рублей)
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера
Некоторым районам повезет чуть больше
К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок
Сотрудники начали расследование
МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков
Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе
Есть шанс, что к концу недели распогодится
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
Непогода продлится весь день и сменится похолоданием
На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»
Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)
Он сменит на этой должности Александру Перепелову
Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро
Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж
Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга
Следствие также интересовалось источниками финансирования телеканала
Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду
В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Телеканал «Дождь» рассказал о налоговой проверке
Причины, с которыми она связана, пока неизвестны
В редакцию «Дождя» во время трансляции митинга пришли силовики
Журналистам выписали повестку в суд