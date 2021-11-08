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Новости

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

«Дождь» подал в Замоскворецкий суд иск, оспаривающий решение Минюста о внесении телеканала в реестр иностранных агентов.

Телеканал требует исключить его из списка СМИ-иноагентов. В иске говорится, что Минюст не представил никаких доказательств законности и обоснованности внесения «Дождя» в реестр.

Кроме того, телеканал утверждает, что решение Минюста нарушает право СМИ распространять свои материалы без вмешательства со стороны публичных властей, а также Европейскую конвенцию о свободе распространения информации.

«Дождь» признали иностранным агентом 20 августа. По версии Минюста, телеканал получил от Евросоюза более 130 тысяч евро, а также имел «опосредованное иностранное финансирование через российские фонды».

Источник: «Дождь»

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