12 октября 2021
«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах
24 августа 2021
«Дождь» объявили иноагентом из-за 130 тысяч евро от Евросоюза. Но у RT, НТВ и ТАСС тоже есть иностранное финансирование
обновлено28 июня 2021
Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня
14 июня 2021
«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций
10 февраля 2021
«Медиазоне» и «Дождю» стали больше донатить после освещения протестов. Число их подписчиков выросло на несколько тысяч
4 февраля 2021
«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге
обновлено23 ноября 2020