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8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

12 октября 2021

«Дождь», «Медуза», «Медиазона» и другие медиа запустили телемарафон против закона об иноагентах

24 августа 2021

«Дождь» объявили иноагентом из-за 130 тысяч евро от Евросоюза. Но у RT, НТВ и ТАСС тоже есть иностранное финансирование

12 августа 2021

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

На Москву обрушатся гроза и ливень
Прогноз
27 июля 2021

На Москву обрушатся гроза и ливень

Хотели дождь? Он задержится до конца недели
Прогноз
29 июня 2021

Хотели дождь? Он задержится до конца недели

обновлено28 июня 2021

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за непогоды

Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня
обновлено28 июня 2021

Движение поездов на Филевской линии восстановлено. Его приостанавливали из-за ливня

14 июня 2021

«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова
30 апреля 2021

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

В Москве начался «рекордный» за 73 года дождь. Он будет идти целые сутки
Прогноз
20 апреля 2021

В Москве начался «рекордный» за 73 года дождь. Он будет идти целые сутки

10 февраля 2021

«Медиазоне» и «Дождю» стали больше донатить после освещения протестов. Число их подписчиков выросло на несколько тысяч

4 февраля 2021

«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге

Тепло — все! На следующей неделе в Москву придут дожди
Прогноз
11 октября 2020

Тепло — все! На следующей неделе в Москву придут дожди

обновлено23 ноября 2020

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину (ее оштрафовали на 10 тысяч рублей)

Прогноз
3 октября 2020

На следующей неделе в Москву придут дожди и похолодание

обновлено27 августа 2020

Третьяковка частично открылась после потопа. Залы продолжают сушить