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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где пить кофе в Москве
Где пить кофе в Москве 17 кофеен по всему городу: от ВДНХ до Пресненского Вала
Где пить кофе в Москве

Где пить кофе в Москве
17 кофеен по всему городу: от ВДНХ до Пресненского Вала

«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов» Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»

«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»
Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе

Участники первых маркетов еды, у которых всё получилось
Участники первых маркетов еды, у которых всё получилось Injir, The Hummus, Gyros for Heroes: The Village — об этих и других участниках первых маркетов еды
Участники первых маркетов еды, у которых всё получилось

Участники первых маркетов еды, у которых всё получилось
Injir, The Hummus, Gyros for Heroes: The Village — об этих и других участниках первых маркетов еды

Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице

Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года

Как заваривать альтернативный кофе дома
Как заваривать альтернативный кофе дома Шефы-бариста — о том, как вкусно приготовить кофе альтернативными способами дома
Как заваривать альтернативный кофе дома

Как заваривать альтернативный кофе дома
Шефы-бариста — о том, как вкусно приготовить кофе альтернативными способами дома

Команда проекта «Дринкит» открывает свою первую кофейню

В меню: эспрессо (100 рублей), американо (120 рублей), капучино (150–200 рублей), какао (150 рублей) и чаи

Команда проекта «Дринкит» открывает свою первую кофейню