Главные события в сфере моды в 2016 году Новые магазины, очереди за кроссовками, запомнившиеся коллаборации и многое другое
Главные события в сфере моды в 2016 году Новые магазины, очереди за кроссовками, запомнившиеся коллаборации и многое другое
Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета Коллаборация H&M и Kenzo, открытие Drop в Санкт-Петербурге и минус 30 % в SVMoscow
Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета Коллаборация H&M и Kenzo, открытие Drop в Санкт-Петербурге и минус 30 % в SVMoscow
Самые модные кроссовки Москвы adidas Originals NMD, Nike Huarache, Puma Fenty Creeper и ещё две дюжины моделей, от которых никуда не деться этим летом
Самые модные кроссовки Москвы adidas Originals NMD, Nike Huarache, Puma Fenty Creeper и ещё две дюжины моделей, от которых никуда не деться этим летом
Магазин кроссовок Drop на Кузнецком Мосту Классика, коллаборации и нетривиальный выбор женских моделей — теперь в центре города
Магазин кроссовок Drop на Кузнецком Мосту Классика, коллаборации и нетривиальный выбор женских моделей — теперь в центре города
На Кузнецком Мосту открывается магазин с кроссовками Drop
Всего на площадке представлено около 300 пар обуви