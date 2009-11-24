Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы
На европейских автобусах появилась реклама Москвы
На центральных улицах Парижа, Рима и Дублина появились красные экскурсионные двухэтажные автобусы с туристической рекламой российской столицы
Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair
Первые рейсы компании запланированы на конец марта 2014 года
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.
Кино-идеи для романтического уикенда Если романтический ужин при свечах в день всех влюбленных - слишком скучная затея для вашей пары, предлагаем несколько идей для романтического уикенда, навеянных любимыми фильмами.