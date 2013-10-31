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Новости

«Мертвые души» и «Вишневый сад»: MyBook и Demeter выпустили коллекцию ароматов по мотивам классики

Оттенки ягод и свежей земли

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Новости

«Мертвые души» и «Вишневый сад»: MyBook и Demeter выпустили коллекцию ароматов по мотивам классики Оттенки ягод и свежей земли

Новости

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией

Раньше он находился на Кузнецком Мосту

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Новости

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией Раньше он находился на Кузнецком Мосту

Запахло весной: 7 парфюмерных новинок
Косметика
Запахло весной: 7 парфюмерных новинок Lost Cherry от Tom Ford , Wood Essence от Bvlgari и Harmony от Fiksson
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Запахло весной: 7 парфюмерных новинок
Косметика

Запахло весной: 7 парфюмерных новинок Lost Cherry от Tom Ford , Wood Essence от Bvlgari и Harmony от Fiksson

Новости

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов

Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов

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Новости

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов

Новости

Ретейлеры могут отказаться от пробников духов из-за маркировки парфюмерии

Парфюмерные пробники тоже необходимо маркировать

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Новости

Ретейлеры могут отказаться от пробников духов из-за маркировки парфюмерии Парфюмерные пробники тоже необходимо маркировать

10 лучших зеленых ароматов для лета
Косметика
10 лучших зеленых ароматов для летаSisley Eau de Campagne, Nasomatto Hindu Grass, Mugler Aura и другие
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10 лучших зеленых ароматов для лета
Косметика

10 лучших зеленых ароматов для лета Sisley Eau de Campagne, Nasomatto Hindu Grass, Mugler Aura и другие

Новости

Зловоние от свалки в Балашихе решили перебить духами

Сегодня в подмосковный город приедет Владимир Путин

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Новости

Зловоние от свалки в Балашихе решили перебить духами Сегодня в подмосковный город приедет Владимир Путин

Новости

В «Аптекарском огороде» 2 июля состоится бесплатный мастер-класс по парфюмерии

На лекциях слушателей познакомят с понятиями «парфюмерия», «дистилляция» и «анфлераж»

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Новости

В «Аптекарском огороде» 2 июля состоится бесплатный мастер-класс по парфюмерии На лекциях слушателей познакомят с понятиями «парфюмерия», «дистилляция» и «анфлераж»

Магазины

В «Атриуме» открывается флагманский магазин духов Demeter

В магазине можно купить духи с запахом пыли, земли, резины и клубничного мороженого

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Магазины

В «Атриуме» открывается флагманский магазин духов Demeter В магазине можно купить духи с запахом пыли, земли, резины и клубничного мороженого

Новое место

На Патриарших прудах открылся парфюмерный бутик Fragrance Secrets

В бутике представлены нишевые бренды духов

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Новое место

На Патриарших прудах открылся парфюмерный бутик Fragrance Secrets В бутике представлены нишевые бренды духов

Новости

Развитие «КиноПоиска», духи в честь Путина и новый конкурс «ВКонтакте»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие «КиноПоиска», духи в честь Путина и новый конкурс «ВКонтакте» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

10 летних ароматов
Съёмки
10 летних ароматовНоты освежающего бергамота, зелёного чая, бодрящего тимьяна и амброксана — The Village выбрал несколько композиций, которые подойдут для весны и лета
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10 летних ароматов
Съёмки

10 летних ароматов Ноты освежающего бергамота, зелёного чая, бодрящего тимьяна и амброксана — The Village выбрал несколько композиций, которые подойдут для весны и лета

Seleсtion Excellence: Как заработать на запахе опилок и бумаги
Сделал сам
Seleсtion Excellence: Как заработать на запахе опилок и бумагиОснователь бренда селективного парфюма Мария Борисова отказалась от распространения в крупных сетях в пользу маленьких магазинов — так ей удаётся проследить, чтобы товар продавался должным образом.
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Seleсtion Excellence: Как заработать на запахе опилок и бумаги
Сделал сам

Seleсtion Excellence: Как заработать на запахе опилок и бумаги Основатель бренда селективного парфюма Мария Борисова отказалась от распространения в крупных сетях в пользу маленьких магазинов — так ей удаётся проследить, чтобы товар продавался должным образом.