«Мертвые души» и «Вишневый сад»: MyBook и Demeter выпустили коллекцию ароматов по мотивам классики
Оттенки ягод и свежей земли
«Мертвые души» и «Вишневый сад»: MyBook и Demeter выпустили коллекцию ароматов по мотивам классики Оттенки ягод и свежей земли
В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией
Раньше он находился на Кузнецком Мосту
В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией Раньше он находился на Кузнецком Мосту
Запахло весной: 7 парфюмерных новинок Lost Cherry от Tom Ford , Wood Essence от Bvlgari и Harmony от Fiksson
Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов
Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов
Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов
Ретейлеры могут отказаться от пробников духов из-за маркировки парфюмерии
Парфюмерные пробники тоже необходимо маркировать
Ретейлеры могут отказаться от пробников духов из-за маркировки парфюмерии Парфюмерные пробники тоже необходимо маркировать
10 лучших зеленых ароматов для лета Sisley Eau de Campagne, Nasomatto Hindu Grass, Mugler Aura и другие
Зловоние от свалки в Балашихе решили перебить духами
Сегодня в подмосковный город приедет Владимир Путин
Зловоние от свалки в Балашихе решили перебить духами Сегодня в подмосковный город приедет Владимир Путин
В «Аптекарском огороде» 2 июля состоится бесплатный мастер-класс по парфюмерии
На лекциях слушателей познакомят с понятиями «парфюмерия», «дистилляция» и «анфлераж»
В «Аптекарском огороде» 2 июля состоится бесплатный мастер-класс по парфюмерии На лекциях слушателей познакомят с понятиями «парфюмерия», «дистилляция» и «анфлераж»
В «Атриуме» открывается флагманский магазин духов Demeter
В магазине можно купить духи с запахом пыли, земли, резины и клубничного мороженого
В «Атриуме» открывается флагманский магазин духов Demeter В магазине можно купить духи с запахом пыли, земли, резины и клубничного мороженого
На Патриарших прудах открылся парфюмерный бутик Fragrance Secrets
В бутике представлены нишевые бренды духов
На Патриарших прудах открылся парфюмерный бутик Fragrance Secrets В бутике представлены нишевые бренды духов
Развитие «КиноПоиска», духи в честь Путина и новый конкурс «ВКонтакте»
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