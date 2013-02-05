Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса
Ему предстоит сразиться с механическим пауком Killbot 9000
Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса Ему предстоит сразиться с механическим пауком Killbot 9000
Джек Дорси вошёл в совет директоров The Walt Disney Company
Глава компании отметил его успех в создании революционных сервисов в сфере социальных медиа и торговли
Джек Дорси вошёл в совет директоров The Walt Disney Company Глава компании отметил его успех в создании революционных сервисов в сфере социальных медиа и торговли
Business Geek: Советы бизнесменов в картинках, неизвестная соцсеть и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Случайный выстрел: 6 неожиданных удач в бизнесе H&F вспомнил компании, которые могли бы и не взлететь, но случайное стечение обстоятельств сделало их невероятно успешными.
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Птичка вылетела: 7 важных фактов об IPO Twitter Сервис микроблогов Twitter удачно вышел на биржу NYSE. Озолотились (или скоро озолотятся) все — инвесторы, сотрудники, основатели. Мы выбрали самое важное из моря аналитики по поводу этого IPO.
Платёжный сервис Square может выйти на IPO вслед за Twitter
Руководство компании уже провело серию переговоров с крупнейшими инвестиционными банками Нью-Йорка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley
Платёжный сервис Square может выйти на IPO вслед за Twitter Руководство компании уже провело серию переговоров с крупнейшими инвестиционными банками Нью-Йорка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам Считается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот
Business Geek: История создания Twitter, методики оценки рынка и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO
41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд
Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO 41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд
Основатель Twitter и Square Джек Дорси захотел стать мэром Нью-Йорка
Предприниматель признался в политических планах во время интервью на CBS