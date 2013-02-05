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Новости

Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие Snapster, проблемы основателя Twitter и курсы от Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса

Ему предстоит сразиться с механическим пауком Killbot 9000

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Новости

Успех дня: Сооснователь Twitter Джек Дорси стал героем комикса Ему предстоит сразиться с механическим пауком Killbot 9000

Новости

Джек Дорси вошёл в совет директоров The Walt Disney Company

Глава компании отметил его успех в создании революционных сервисов в сфере социальных медиа и торговли

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Новости

Джек Дорси вошёл в совет директоров The Walt Disney Company Глава компании отметил его успех в создании революционных сервисов в сфере социальных медиа и торговли

Business Geek: Советы бизнесменов в картинках, неизвестная соцсеть и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Советы бизнесменов в картинках, неизвестная соцсеть и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Советы бизнесменов в картинках, неизвестная соцсеть и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Советы бизнесменов в картинках, неизвестная соцсеть и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Случайный выстрел: 6 неожиданных удач в бизнесе
Облако знаний
Случайный выстрел: 6 неожиданных удач в бизнесеH&F вспомнил компании, которые могли бы и не взлететь, но случайное стечение обстоятельств сделало их невероятно успешными.
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Случайный выстрел: 6 неожиданных удач в бизнесе
Облако знаний

Случайный выстрел: 6 неожиданных удач в бизнесе H&F вспомнил компании, которые могли бы и не взлететь, но случайное стечение обстоятельств сделало их невероятно успешными.

Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать
Менеджмент
Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успеватьСконцентрироваться на работе нелегко: мешают куча писем и общение в соцсетях. H&F узнал у предпринимателей, каких правил тайм-менеджмента они придерживаются.
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Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать
Менеджмент

Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать Сконцентрироваться на работе нелегко: мешают куча писем и общение в соцсетях. H&F узнал у предпринимателей, каких правил тайм-менеджмента они придерживаются.

Птичка вылетела: 7 важных фактов об IPO Twitter
Кейсы
Птичка вылетела: 7 важных фактов об IPO TwitterСервис микроблогов Twitter удачно вышел на биржу NYSE. Озолотились (или скоро озолотятся) все — инвесторы, сотрудники, основатели. Мы выбрали самое важное из моря аналитики по поводу этого IPO.
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Птичка вылетела: 7 важных фактов об IPO Twitter
Кейсы

Птичка вылетела: 7 важных фактов об IPO Twitter Сервис микроблогов Twitter удачно вышел на биржу NYSE. Озолотились (или скоро озолотятся) все — инвесторы, сотрудники, основатели. Мы выбрали самое важное из моря аналитики по поводу этого IPO.

Новости

Платёжный сервис Square может выйти на IPO вслед за Twitter

Руководство компании уже провело серию переговоров с крупнейшими инвестиционными банками Нью-Йорка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley

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Новости

Платёжный сервис Square может выйти на IPO вслед за Twitter Руководство компании уже провело серию переговоров с крупнейшими инвестиционными банками Нью-Йорка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
Hopes & Fears
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателейH&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
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Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
Hopes & Fears

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.

Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам
Облако знаний
Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертамСчитается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот
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Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам
Облако знаний

Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам Считается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот

Business Geek: История создания Twitter, методики оценки рынка и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: История создания Twitter, методики оценки рынка и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: История создания Twitter, методики оценки рынка и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: История создания Twitter, методики оценки рынка и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO

41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

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Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO 41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

Новости

Основатель Twitter и Square Джек Дорси захотел стать мэром Нью-Йорка

Предприниматель признался в политических планах во время интервью на CBS

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Новости

Основатель Twitter и Square Джек Дорси захотел стать мэром Нью-Йорка Предприниматель признался в политических планах во время интервью на CBS

Николай Кононов о бизнесе как новом рок-н-ролле
Hopes & Fears
Николай Кононов о бизнесе как новом рок-н-роллеПредприниматели подобрали знамя социальной революции, выпавшее из рук музыкантов.
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Николай Кононов о бизнесе как новом рок-н-ролле
Hopes & Fears

Николай Кононов о бизнесе как новом рок-н-ролле Предприниматели подобрали знамя социальной революции, выпавшее из рук музыкантов.