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Сколько стоит жизнь в Египте
Сколько стоит жизнь в Египте Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой
Сколько стоит жизнь в Египте

Сколько стоит жизнь в Египте
Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой

обновлено19 июля 2021

Росавиация не разрешила авиаперевозчикам летать из России в Египет

23 апреля 2021

Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

Белорусь вошла в топ-3

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом

Вторая игра российской сборной обошла по популярности матч-открытие с Саудовской Аравией

Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом

Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл

Стоимость древнего египетского экспоната — 6 миллионов рублей

Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В России возобновили продажу туров в Египет

Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится в апреле

В России возобновили продажу туров в Египет

Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле

Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены

Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле

Переизбыток осадков, айфон за участие в выборах и возобновление рейсов в Египет

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Переизбыток осадков, айфон за участие в выборах и возобновление рейсов в Египет

Из Шереметьева и Домодедова запустят рейсы в Каир

Полеты начнутся 1 февраля

Из Шереметьева и Домодедова запустят рейсы в Каир

Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения

Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года

Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

Возобновление туров в Египет приведет к транспортному коллапсу

Ассоциация туроператоров предупредила о возможном дефиците самолетов в случае отмены запрета на полеты в Египет

Возобновление туров в Египет приведет к транспортному коллапсу

Сколько россиян считают туризм в Египте опасным

Больше половины Россиян поддержали запрет на поездки в Египет

Сколько россиян считают туризм в Египте опасным

Авиасообщение с Египтом может возобновиться в феврале

Для этого местные аэропорты должны успешно пройти проверку Росавиации

Авиасообщение с Египтом может возобновиться в феврале

В России возник дефицит апельсинов

Торговые сети не успели закупить достаточное количество цитрусовых из других стран

В России возник дефицит апельсинов

СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре

Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире

СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

Исключение сделали лишь для импортного картофеля

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Туроператор Brisco приостановил свою работу

Основными направлениями работы компании были Турция и Египет

Туроператор Brisco приостановил свою работу

Сколько россиян вступили в ряды международных террористов

Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа

Сколько россиян вступили в ряды международных террористов

Россияне начали терять интерес к поездкам в Крым

Предполагается, что этим летом поток туристов перенаправится в Сочи

Россияне начали терять интерес к поездкам в Крым

Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено)

В Совете Федерации уже назвали возобновление авиасообщения с Египетом недопустимым

Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено)

«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва — Ларнака

Аэропорт города Ларнака закрыт, потому что там приземлился захваченный ранее самолёт египетской компании EgyptAir

«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва — Ларнака

Авиасообщение с Египтом могут восстановить к началу лета

Авиасообщение с Египтом прервали в ноябре прошлого года

Авиасообщение с Египтом могут восстановить к началу лета

Египет попросят гарантировать россиянам безопасность (обновлено)

Предполагается, что Ростуризм хочет отсрочить открытие Египта для массового туризма в угоду отечественным курортам

Египет попросят гарантировать россиянам безопасность (обновлено)

В подрыве A321 заподозрили турецких радикалов

К теракту могут быть причастны сотрудничающие с ИГИЛ боевики из группировки «Серые волки»

В подрыве A321 заподозрили турецких радикалов

Названа самая популярная страна среди российских туристов

За год её доля на российском рынке организованного туризма увеличилась более чем в полтора раза

Названа самая популярная страна среди российских туристов

Решение о возобновлении авиасообщения с Египтом могут принять через неделю

За неделю российские специалисты подготовят отчёт о безопасности в аэропортах Египта

Решение о возобновлении авиасообщения с Египтом могут принять через неделю

Суд отклонил жалобу родственников жертв A321 на бездействие Бастрыкина

Действия Бастрыкина в ходе расследования обстоятельств крушения A321 суд признал законными

Суд отклонил жалобу родственников жертв A321 на бездействие Бастрыкина

8 главных запретов года
8 главных запретов года В 2015 году россиянам снова запрещали — смотреть откровенное кино, есть турецкие продукты, скачивать пиратский контент и многое другое
8 главных запретов года

8 главных запретов года
В 2015 году россиянам снова запрещали — смотреть откровенное кино, есть турецкие продукты, скачивать пиратский контент и многое другое

Российские спецслужбы уточнили вид взрывчатки на борту A321

Для этого они проанализировали снимки, предоставленные террористами из «Исламского государства»

Российские спецслужбы уточнили вид взрывчатки на борту A321

Установлен тип взрывчатки на борту A321

Расследование подрыва пассажирского лайнера продолжается как в России, так и в Египте

Установлен тип взрывчатки на борту A321

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Родственники жертв крушения A321 пожаловались на главу СКР в суд

Их возмущает бездействие правоохранителей

Родственники жертв крушения A321 пожаловались на главу СКР в суд

«Когалымавиа» потребует от Египта компенсацию за крушение A321

Пока компания предъявляет претензии государству во внесудебном порядке

«Когалымавиа» потребует от Египта компенсацию за крушение A321

Сколько денег аэропорты Москвы потеряют из-за запретов России

На долю Турции, Египта и Украины приходились около 20 % всех направлений Московского авиаузла

Сколько денег аэропорты Москвы потеряют из-за запретов России

Сколько россиян винят в крушении А321 террористов

Треть россиян возлагают ответственность за катастрофу на службы безопасности аэропорта

Сколько россиян винят в крушении А321 террористов

Россияне стали покупать вдвое меньше зарубежных путёвок

Падение спроса объясняют в первую очередь экономическими, а уже только потом политическими причинами

Россияне стали покупать вдвое меньше зарубежных путёвок

В Россию вернули багаж всех туристов из Египта

Последний самолёт с вещами россиян прибыл 1 декабря

В Россию вернули багаж всех туристов из Египта

Туроператоры оценили потери из-за запрета на поездки в Турцию и Египет

Предполагается, что успешно переориентироваться на внутренний туризм большинству компаний не удастся

Туроператоры оценили потери из-за запрета на поездки в Турцию и Египет

Разработать новые туристические направления для россиян

Речь идёт прежде всего о Кубе, Вьетнаме и Китае

Разработать новые туристические направления для россиян

Минобороны назвало цель теракта на борту A321

И российские, и египетские военные считают, что атака должна была испортить отношения между странами

Минобороны назвало цель теракта на борту A321

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Минобороны назвало организаторов теракта на борту A321

Глава военного ведомства пообещал «бороться с этим злом»

Минобороны назвало организаторов теракта на борту A321

Ростуризм вернул всех российских туристов из Египта

На египетских курортах остались 15 россиян, аниматоры и сотрудники гостиниц, которые вернутся в Россию до 28 ноября

Ростуризм вернул всех российских туристов из Египта

Инсталляция «АннИГИЛяция» на Тверском бульваре

На Тверской появилась инсталляция «АннИГИЛяция»

Инсталляция «АннИГИЛяция» на Тверском бульваре

«Исламское государство» рассказало о бомбе на борту A321

Изначально террористы планировали разместить взрывчатку на самолёте одной из стран Запада

«Исламское государство» рассказало о бомбе на борту A321

Россиян вывезут из Египта до конца ноября

Сейчас в стране остаются около 2,5 тысячи туристов

Россиян вывезут из Египта до конца ноября

Бомба на борту A321 могла находиться под пассажирским сиденьем

Её взрыв нарушил герметизацию салона, в результате чего все находившиеся на борту люди погибли практически мгновенно

Бомба на борту A321 могла находиться под пассажирским сиденьем

Задержаны подозреваемые в помощи террористам сотрудники аэропорта Шарм-эль-Шэйха

На данный момент задержаны два человека

Задержаны подозреваемые в помощи террористам сотрудники аэропорта Шарм-эль-Шэйха

ФСБ назначила награду за помощь в поимке причастных к взрыву А321

Сумма вознаграждения составляет 50 миллионов долларов

ФСБ назначила награду за помощь в поимке причастных к взрыву А321

Россия официально признала теракт на борту А321

Соответствующее заявление сделал глава ФСБ Александр Бортников

Россия официально признала теракт на борту А321

Росавиация попросила проверить заграничные аэропорты

Перевозчиков попросили поделиться данными о состоянии авиаузлов в Турции, Тунисе, ОАЭ и Европе

Росавиация попросила проверить заграничные аэропорты

Авиакомпания Red Wings начнёт летать из Москвы в Ереван

Сообщение между городами начнётся в декабре 2016 года

Авиакомпания Red Wings начнёт летать из Москвы в Ереван

Великобритания официально заподозрила ИГИЛ в крушении A321

Страна усилила меры безопасности в аэропортах, посчитав версию о теракте на борту российского лайнера основной

Великобритания официально заподозрила ИГИЛ в крушении A321

«Аэрофлот» приостанавливает полёты в Египет до марта

Официально сообщение прекращается с 1 декабря

«Аэрофлот» приостанавливает полёты в Египет до марта

Egypt Air запретили летать в Россию

Запрет на полёты египетской авиакомпании ввела Росавиация

Egypt Air запретили летать в Россию

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