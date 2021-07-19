Сколько стоит жизнь в Египте Полулегальный бизнес, жилье в закрытых нетуристических районах и утренний кофе с доставкой
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом
Вторая игра российской сборной обошла по популярности матч-открытие с Саудовской Аравией
Пушкинский музей объявил сбор средств на магический жезл
Стоимость древнего египетского экспоната — 6 миллионов рублей
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В России возобновили продажу туров в Египет
Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится в апреле
Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле
Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены
Переизбыток осадков, айфон за участие в выборах и возобновление рейсов в Египет
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения
Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале
Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
Возобновление туров в Египет приведет к транспортному коллапсу
Ассоциация туроператоров предупредила о возможном дефиците самолетов в случае отмены запрета на полеты в Египет
Сколько россиян считают туризм в Египте опасным
Больше половины Россиян поддержали запрет на поездки в Египет
Авиасообщение с Египтом может возобновиться в феврале
Для этого местные аэропорты должны успешно пройти проверку Росавиации
В России возник дефицит апельсинов
Торговые сети не успели закупить достаточное количество цитрусовых из других стран
СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в октябре
Совещание по вопросу в скором времени пройдет в Каире
Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта
Исключение сделали лишь для импортного картофеля
В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта
Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября
Туроператор Brisco приостановил свою работу
Основными направлениями работы компании были Турция и Египет
Сколько россиян вступили в ряды международных террористов
Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа
Россияне начали терять интерес к поездкам в Крым
Предполагается, что этим летом поток туристов перенаправится в Сочи
Захват самолёта EgyptAir сорвёт открытие полётов в Египет (обновлено)
В Совете Федерации уже назвали возобновление авиасообщения с Египетом недопустимым
«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва — Ларнака
Аэропорт города Ларнака закрыт, потому что там приземлился захваченный ранее самолёт египетской компании EgyptAir
Авиасообщение с Египтом могут восстановить к началу лета
Авиасообщение с Египтом прервали в ноябре прошлого года
Египет попросят гарантировать россиянам безопасность (обновлено)
Предполагается, что Ростуризм хочет отсрочить открытие Египта для массового туризма в угоду отечественным курортам
В подрыве A321 заподозрили турецких радикалов
К теракту могут быть причастны сотрудничающие с ИГИЛ боевики из группировки «Серые волки»
Названа самая популярная страна среди российских туристов
За год её доля на российском рынке организованного туризма увеличилась более чем в полтора раза
Решение о возобновлении авиасообщения с Египтом могут принять через неделю
За неделю российские специалисты подготовят отчёт о безопасности в аэропортах Египта
Суд отклонил жалобу родственников жертв A321 на бездействие Бастрыкина
Действия Бастрыкина в ходе расследования обстоятельств крушения A321 суд признал законными
8 главных запретов года В 2015 году россиянам снова запрещали — смотреть откровенное кино, есть турецкие продукты, скачивать пиратский контент и многое другое
Российские спецслужбы уточнили вид взрывчатки на борту A321
Для этого они проанализировали снимки, предоставленные террористами из «Исламского государства»
Установлен тип взрывчатки на борту A321
Расследование подрыва пассажирского лайнера продолжается как в России, так и в Египте
Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)
Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации
Родственники жертв крушения A321 пожаловались на главу СКР в суд
Их возмущает бездействие правоохранителей
«Когалымавиа» потребует от Египта компенсацию за крушение A321
Пока компания предъявляет претензии государству во внесудебном порядке
Сколько денег аэропорты Москвы потеряют из-за запретов России
На долю Турции, Египта и Украины приходились около 20 % всех направлений Московского авиаузла
Сколько россиян винят в крушении А321 террористов
Треть россиян возлагают ответственность за катастрофу на службы безопасности аэропорта
Россияне стали покупать вдвое меньше зарубежных путёвок
Падение спроса объясняют в первую очередь экономическими, а уже только потом политическими причинами
В Россию вернули багаж всех туристов из Египта
Последний самолёт с вещами россиян прибыл 1 декабря
Туроператоры оценили потери из-за запрета на поездки в Турцию и Египет
Предполагается, что успешно переориентироваться на внутренний туризм большинству компаний не удастся
Разработать новые туристические направления для россиян
Речь идёт прежде всего о Кубе, Вьетнаме и Китае
Минобороны назвало цель теракта на борту A321
И российские, и египетские военные считают, что атака должна была испортить отношения между странами
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Минобороны назвало организаторов теракта на борту A321
Глава военного ведомства пообещал «бороться с этим злом»
Ростуризм вернул всех российских туристов из Египта
На египетских курортах остались 15 россиян, аниматоры и сотрудники гостиниц, которые вернутся в Россию до 28 ноября
Инсталляция «АннИГИЛяция» на Тверском бульваре
На Тверской появилась инсталляция «АннИГИЛяция»
«Исламское государство» рассказало о бомбе на борту A321
Изначально террористы планировали разместить взрывчатку на самолёте одной из стран Запада
Бомба на борту A321 могла находиться под пассажирским сиденьем
Её взрыв нарушил герметизацию салона, в результате чего все находившиеся на борту люди погибли практически мгновенно
Задержаны подозреваемые в помощи террористам сотрудники аэропорта Шарм-эль-Шэйха
На данный момент задержаны два человека
ФСБ назначила награду за помощь в поимке причастных к взрыву А321
Сумма вознаграждения составляет 50 миллионов долларов
Россия официально признала теракт на борту А321
Соответствующее заявление сделал глава ФСБ Александр Бортников
Росавиация попросила проверить заграничные аэропорты
Перевозчиков попросили поделиться данными о состоянии авиаузлов в Турции, Тунисе, ОАЭ и Европе
Авиакомпания Red Wings начнёт летать из Москвы в Ереван
Сообщение между городами начнётся в декабре 2016 года
Великобритания официально заподозрила ИГИЛ в крушении A321
Страна усилила меры безопасности в аэропортах, посчитав версию о теракте на борту российского лайнера основной
«Аэрофлот» приостанавливает полёты в Египет до марта
Официально сообщение прекращается с 1 декабря
Egypt Air запретили летать в Россию
Запрет на полёты египетской авиакомпании ввела Росавиация