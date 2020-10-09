9 октября 2020
В России хотят сделать ГОСТ для экологичных игрушек. Сейчас маркировку «Эко» может использовать кто угодно
1 октября 2020
Пушкина прокомментировала слухи о планах СК арестовать одиноких отцов, которые воспользовались ЭКО
Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»
Ресурс kapoosta.ru позволит найти волонтеров и сотрудников, желающих работать в экологической сфере
У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)
По данным зоозащитников, правоохранительные органы пытаются скрыть улики массовой гибели животных
Что на самом деле значат слова «органик», «био» и «эко» в названии продукта в России? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что на самом деле значат слова «органик», «био» и «эко» в названии продукта в России? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Гид по «Зелёной неделе» в парке Горького С 19 по 25 мая в парке Горького пройдёт фестиваль «Зелёная неделя»: гости парка смогут заняться йогой, попробовать здоровую фермерскую еду и посмотреть фильмы на экологические темы.
Мнение: Борис Акимов о сертификации экопродуктов в Москве Создатель фермерского проекта LavkaLavka о том, почему в России так мало экопродуктов и почему они никогда не будут стоить как обычные.
В Парке им. Горького будут раздавать бесплатные елки 13 мая на территории ЦПКиО им. Горького и в гипермаркетах «Ашан» горожанам будут раздавать елки и проводить мастер-класс по посадке деревьев
На выходных в Москве пройдет фестиваль «Делай сам» В рамках фестиваля в Москве будут собирать макулатуру, устроят велопарад, несколько ярмарок, конференцию с европейскими экспертами, арт-акции и посадят деревья
Восемь главных событий Международного дня действий в Москве The Village рассказал о главных событиях Глобального дня действий 10/10/10 в Москве и подготовил удобную карту к событию
Восемь главных событий Международного дня действий в Москве The Village рассказал о главных событиях Глобального дня действий 10/10/10 в Москве и подготовил удобную карту к событию
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food