В Москве установили новые контейнеры для сбора книг
Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год
В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам
На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу
Праздник пройдет 17 декабря
27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы
Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе
На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española
Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании
На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами
Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру
На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино
Показы будут проходить по пятницам, в 20:00
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador
На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo
Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу