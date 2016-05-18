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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве установили новые контейнеры для сбора книг

Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»

В Москве установили новые контейнеры для сбора книг

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год

В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

Мероприятия приурочили к февральским праздникам

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу

Праздник пройдет 17 декабря

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo

Здесь можно купить замороженный йогурт

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo

На «Экомаркете» открылась грузинская лавка «Хачапури»

Цены в заведении стартуют с 250 рублей

На «Экомаркете» открылась грузинская лавка «Хачапури»

В районе Тропарево откроется Running Club

Одним из организаторов клуба выступил «Экомаркет»

В районе Тропарево откроется Running Club

27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы

Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе

27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы

На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española

Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании

На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española

На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами

Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру

На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами

На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино

Показы будут проходить по пятницам, в 20:00

На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo

Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo