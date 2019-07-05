Новости5 июля 2019
В Москве установили новые контейнеры для сбора книг Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»
Проект «Хорошая история» установил в Москве новые контейнеры для сбора книг.
Пилотный контейнер появился зимой на «Хлебозаводе». Еще два поставили в корнере PizzaRim на гастрономической улице Streat и на «Экомаркете» в Конькове.
Собранные книги доставляют в сельские библиотеки Русского севера, продают через собственный онлайн-магазин по более низким ценам или отправляют на переработку.
До конца лета команда «Хорошей истории» планирует установить еще два контейнера в саду имени Баумана и «Эрмитаже».
Ранее «Хорошая история» уже сотрудничала в Санкт-Петербурге с сетью благотворительных магазинов «Спасибо!»
Источник: представители «Хорошей истории»
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