Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами
Для этого даже необязательно быть специалистом
Третьяковская галерея разрешит преподавателям бесплатно проводить экскурсии
С нового учебного года музей запустит обновленную систему заявок
Московский метрополитен подготовит экскурсоводов для туров по подземке
Чтобы стать гидом, нужно подтвердить знания истории метро
На что живут гиды Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете
На что живут гиды Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете
«Стрелка» запускает школу гидов
В программе — лекции по истории Москвы с акцентом на архитектуру и инженерное искусство, а также тренинги по публичной речи