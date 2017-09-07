Свою первую экскурсию я провела в 17 лет. Тогда я еще училась в колледже при РосНОУ на специалиста по туристическим услугам. У нас была британская программа: 10 дисциплин мы изучали на английском языке, потом писали по ним курсовые, которые отправляли на проверку в Великобританию, и по итогам нам выдавали сертификаты. У колледжа и университета было много партнерских программ, к нам по обмену часто приезжали студенты и преподаватели. Как-то как раз в Москве гостила группа итальянцев, и среди студентов стали искать волонтеров, готовых показать город. Я согласилась и с тех пор поняла, что это то, чем я хотела бы заниматься. В колледже, а затем и в институте это заметили и стали чаще привлекать меня для проведения экскурсий. Да и всем, кто к нам приезжал, нравилось, как я работаю, они просили, чтобы с ними поехала именно я.

В институт я пошла на специальность «туризм», но там готовили людей, которые скорее подбирают туры в агентствах, а не проводят экскурсии. Никаких специальных занятий по истории у нас не было предусмотрено, все знания приходилось добывать самой. В 20 лет я пошла на специализированные курсы гидов, но они не давали возможности получить лицензию. На курсы посерьезней можно поступать после третьего курса вуза, а я только перешла на него. У нас в группе были механик, журналист, режиссер, танцовщица, химик, работник электростанции. Но в основном на такие курсы идут люди после 30 и даже старше, они уже насиделись в офисах, и им хочется чего-то другого — динамичного и легкого, без строгого графика и дедлайнов. У этих курсов был важный плюс — там тебя сразу же отправляли работать. Я сходила на пару занятий, и меня попросили провести экскурсию для русской группы.