На что живут гиды Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете
The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет людей разных профессий. В новом выпуске — гид. Средняя цена двухчасовой пешей экскурсии по Москве — 400–500 рублей, но иногда агентства проводят их бесплатно, например по случаю праздников или по будням в рабочее время. Такие экскурсии по большей части рассчитаны на тех, кто постоянно живет в Москве и интересуется ее архитектурой и историей. Для туристов из других городов и стран предусмотрен формат экскурсий на автобусе или автомобиле. Цена на них зависит от класса транспортного средства и объектов, которые планируется посетить. Например, за индивидуальную трехчасовую экскурсию на автомобиле Mercedes-Benz E-Class с остановками на Красной площади, возле храма Христа Спасителя и на Арбате туристу предлагают заплатить 12 тысяч рублей. Если он говорит только на иврите или китайском языке, цена увеличится еще на 5 тысяч. Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском языках, рассказала, как формируется ее заработок, кто охотней дает чаевые и на чем получается сэкономить.
Профессия
Гид-переводчик
Доход
50 000 рублей
Траты
10 000 рублей
квартира
10 000 рублей
продукты
10 000 рублей
неприкосновенный запас
5 000 рублей
автомобиль
2 000 рублей
транспорт
5 000 рублей
кафе
8 000 рублей
другие расходы
Как стать гидом
Свою первую экскурсию я провела в 17 лет. Тогда я еще училась в колледже при РосНОУ на специалиста по туристическим услугам. У нас была британская программа: 10 дисциплин мы изучали на английском языке, потом писали по ним курсовые, которые отправляли на проверку в Великобританию, и по итогам нам выдавали сертификаты. У колледжа и университета было много партнерских программ, к нам по обмену часто приезжали студенты и преподаватели. Как-то как раз в Москве гостила группа итальянцев, и среди студентов стали искать волонтеров, готовых показать город. Я согласилась и с тех пор поняла, что это то, чем я хотела бы заниматься. В колледже, а затем и в институте это заметили и стали чаще привлекать меня для проведения экскурсий. Да и всем, кто к нам приезжал, нравилось, как я работаю, они просили, чтобы с ними поехала именно я.
В институт я пошла на специальность «туризм», но там готовили людей, которые скорее подбирают туры в агентствах, а не проводят экскурсии. Никаких специальных занятий по истории у нас не было предусмотрено, все знания приходилось добывать самой. В 20 лет я пошла на специализированные курсы гидов, но они не давали возможности получить лицензию. На курсы посерьезней можно поступать после третьего курса вуза, а я только перешла на него. У нас в группе были механик, журналист, режиссер, танцовщица, химик, работник электростанции. Но в основном на такие курсы идут люди после 30 и даже старше, они уже насиделись в офисах, и им хочется чего-то другого — динамичного и легкого, без строгого графика и дедлайнов. У этих курсов был важный плюс — там тебя сразу же отправляли работать. Я сходила на пару занятий, и меня попросили провести экскурсию для русской группы.
После четвертого курса я пошла на лицензированные курсы. Они дают право работать в Кремле, а это самый популярный объект, без него не обходится практически ни один тур. После того как получаешь лицензию, ты попадаешь в базы данных организаторов экскурсий по Москве, после чего тебе просто звонят и предлагают поработать. Гидов обычно выбирают случайным образом, но могут позвать еще раз того, кто очень понравился. Прежде чем соглашаться, надо узнать, что за программа, какая оплата, откуда туристы, сколько их. Если что-то не устраивает, можно и отказаться.
Сейчас мне 23 года, я веду самые разные экскурсии: пешие и автобусные, групповые и индивидуальные, для русских и иностранцев. Из иностранных языков я пока говорю только на английском, но сейчас учу еще немецкий, хотя для работы более перспективными считаются итальянский и китайский языки. Чтобы вести экскурсии, нужно понимать, что нужно туристам. Одни хотят повеселиться, а другие получить знания. Можно попробовать пошутить, посмотреть на реакцию и уловить настроение группы. Но вообще, как прошла экскурсия, хорошо или плохо, становится понятно только после ее окончания. Бывает, что люди сидят с недовольным видом, а потом получаешь кучу благодарностей и большие чаевые.
Особенности работы
Самыми легкими считаются обзорные экскурсии: ты просто едешь и говоришь обо всем, что видишь. На автобусах вообще проще работать: не надо никуда ходить, просто сидишь, рассказываешь, иногда выходишь на остановках, все показала-рассказала — и дальше по маршруту. Но, когда попадаешь в пробку и не работает кондиционер, экскурсия становится сложнее. Двухчасовые пешие экскурсии я легко выдерживаю, но если это четыре-пять часов, то летом часто стараемся отдыхать в теньке, а зимой заходим куда-нибудь погреться.
Обязательная программа для иностранных туристов в Москве — это Кремль, Оружейная палата, обзорная экскурсия, цирк и балет. А за пределами Москвы они посещают Сергиев Посад, Владимир и Суздаль. Еще все хотят увидеть наше метро, у китайцев оно вообще на первом месте. Бывает, что туристы просят поехать в Музей водки или «Бункер-42». «Москва-Сити» показываем только издалека. Там есть смотровая площадка, но мы обычно приезжаем на Воробьевы горы или в Центральный детский магазин на Лубянке. Также туристы очень любят круизы по Москве-реке. Они еще могут поехать на Арбат, а вот Замоскворечье популярностью не пользуется.
У некоторых компаний есть экскурсии на иностранных языках, посвященные творчеству русских писателей, с очень хорошими гидами-переводчиками. Но для того, чтобы проводить такие необычные экскурсии, нужны люди, которые захотят их посещать. Если контингент богатый, то шопинг уже бывает прописан в программе. Туристы идут в ГУМ, ЦУМ, иногда в торговый центр «Охотный Ряд». Обычно шопинг занимает от одного до четырех часов, а ты ходишь с ними по всем этим магазинам. Сувениры, как правило, покупают на Арбате или в Измайловском кремле. Чаще всего берут матрешек, шапки-ушанки и, конечно же, магнитики. Русская водка и икра пользуются меньшим спросом. Те, кто побогаче, покупают в Москве шубы, а китайцы просто обожают янтарь.
Экскурсия может быть и для одного человека, и для 150 — правда, в таком случае с группой работают несколько гидов. Еще у иностранцев всегда есть сопровождающий — турлидер, иначе за всеми не уследишь. Я работаю с самыми разными группами: это русские, китайцы, вьетнамцы, австралийцы, новозеландцы, англичане, американцы, индусы. Русским нужно рассказывать все подробно: в каком веке что было построено, что это за дом, что за церковь, в честь кого названа улица. А иностранцам дается самый минимум информации, обычно они сами не хотят вникать в историю, зато вот почему в России едят гречку и борщ — послушают с удовольствием.
Все люди, конечно, разные, но у многих туристов из одной страны есть общие черты. Так, итальянцы любят шутки, а вот как только начинаешь рассказывать про историю — скучают. Американцы любят фотографироваться и бывают либо очень требовательными, либо совсем простыми. Самыми проблемными туристами считаются китайцы: они могут начать шуметь, фотографироваться, мешать. Раньше мне было тяжело работать с индусами: у них все совсем по-другому, они не понимают наш уклад жизни. Но недавно мне попалась группа индусов, которые оказались очень милыми людьми, так что этот стереотип разрушен.
Не бывает ни одной экскурсии с иностранцами, чтобы они не спросили про Владимира Путина. Особенно если приходишь в Кремль, сразу возникают вопросы: «А президент здесь живет? А мы сможем его увидеть?» В основном всем Путин нравится, впрочем, как и мне, так что эту тему я всегда готова обсудить. Еще часто спрашивают про русскую мафию. Многие действительно верят, что у нас на каждом шагу тебя ждут бандиты. Если кто-то задает вопрос, а я не знаю ответа на него, то всегда могу честно об этом сказать или предложить вместе посмотреть в интернете. К этому нормально относятся, никто не требует от гида нереального объема знаний.
На территории Кремля я всегда предупреждаю туристов, что нужно ходить только по зебре, но часто кто-то хочет отойти подальше, чтобы сфотографироваться или что-то рассмотреть. Тогда туристам начинают свистеть полицейские, а я снова всем напоминаю о правилах. В такие моменты бывает неудобно, ведь получается, что это я виновата, что мои туристы не соблюдают правила. Недавно вообще был курьезный случай, из-за которого меня чуть не лишили лицензии. С группой из 20 вьетнамцев я зашла в Успенский собор, и вдруг они дружно сели на лавочки и начали снимать обувь и носки. Кто-то даже заранее разулся перед входом и зашел в храм уже босиком. Я даже не представляю, как можно было предугадать, что кому-то придет такое в голову, и предупредить, что этого делать нельзя. Сколько у меня было групп вьетнамцев, еще никто не разувался. Оказывается, для них разуться означает выразить почтение к тому месту, где они находятся, и зарядиться энергией. Только я подошла и стала выяснять, что происходит, ко мне подбежал охранник и начал возмущаться, почему я не слежу за своей группой.
Один раз приезжали двое пакистанцев, которые хотели найти себе русских жен. Они меня просили рассказать, какие они, эти загадочные русские женщины. У нас сити-тур, я им про Юрия Долгорукого рассказываю, а они и слушать не хотят — им бы про жен все разузнать. Бывает и такое, что туристы пытаются познакомиться. У меня на экскурсии была группа состоятельных мужчин из Египта, и один из них, несмотря на то что у него есть жена и дети, теперь часто мне пишет, приглашает сходить в бар или клуб. В таких случаях отказываюсь под благовидными предлогами, чтобы никого не обидеть.
Сейчас в Москве все перекопано, торчат провода. Я стараюсь сделать так, чтобы туристы не расстраивались из-за того, что приехали сюда в неподходящее время. Я начинаю экскурсии с какой-нибудь шутки про наш ремонт. Есть и такие, кому даже нравится «Моя улица». Как-то у меня была группа инженеров из Австралии, для них вся эта стройка — просто бальзам на душу. Я стала извиняться перед ними, что им приходится ходить по перекопанным улицам, а они говорят: «Да что вы! Нам это даже нравится!» Мы подходили к парку Победы, и, мне кажется, они даже не хотели слушать про само место, им было интереснее, что и как копают, какие машины используют. Единственное, что создает проблемы, — это пробки, которых стало больше. Допустим, попали мы на автобусе в пробку, я смотрю на время и понимаю, что уже не успеваем в парк Победы, хотя бы до Воробьевых гор добраться, потом еще постояли — и уже даже туда не успеваем. Приходится на ходу менять и сокращать маршруты.
Доход
В агентствах считают гонорар гидов по-разному: где-то почасовая оплата, где-то ты получаешь фиксированную сумму за всю экскурсию. Можно провести одну часовую экскурсию по Кремлю за 2 500 рублей и за те же деньги четыре часа кататься по всему городу. Иногда удается взять несколько экскурсий в день, если одна утром, а другая вечером. В среднем один час работы опытного гида в сезон стоит от 800 до тысячи рублей. Как правило, крупные операторы, которые занимаются и перевозками, и гостиницами, платят гидам меньше. Если же фирма специализируется только на экскурсиях, то она может платить и до 1 500 рублей в час.
Но это все относится только к сезону: примерно с мая по сентябрь в Москве много иностранцев. В холодное время года туристы из-за границы к нам практически не едут, зато им на смену приходят группы русских туристов из регионов, которых привлекают традиционные зимние фестивали. В низкий сезон спад туристической активности ощущается очень сильно. Если летом приходится работать каждый день, то зимой бывает, что за месяц проводишь всего пару экскурсий. Тогда уже хватаешься за любое предложение работы от агентства.
Помимо заработка, гиды получают от туристов чаевые. Все иностранцы, кроме индусов, оставляют на чай. Обычно человек дает около 40 евро, если ему все понравилось. Но с чаевыми все бывает очень по-разному: могут дать и 20 тысяч с группы, и 500 рублей. Считается, что самые большие чаевые получают гиды, которые сопровождают туристов в круизах на теплоходах из Москвы в Петербург или по Волге. Там можно за пару недель получить и 200 тысяч чаевых. А вот русские туристы на чай не оставляют никогда. У нас принято благодарить рублем официантов, но не гидов.
В итоге летом я могу заработать и 150 тысяч за месяц, но в низкий сезон эта сумма уменьшается в несколько раз. Бывало, что зимой у меня выходило не больше 12 тысяч в месяц. В среднем мой месячный доход — в районе 50 тысяч.
Расходы
Есть траты, которые кочуют из месяца в месяц, например расходы на квартиру — это около 10 тысяч. Еще 10 тысяч я трачу на еду, но часто получается сэкономить. Если это экскурсия с группой на целый день, то, как правило, обед для гида тоже включен. Иногда у группы в программе экскурсии стоит еще и ужин, тогда я тоже ужинаю вместе со всеми. Если экскурсия индивидуальная, для пары человек, то они обычно всегда приглашают с собой в кафе или ресторан.
Еще одна статья расходов — кафе. Иногда там приходится ждать туристов, когда они идут, например, в Большой театр. На кафе в месяц у меня уходит около 5 тысяч. Вообще, гида могут позвать с собой в цирк или музей, но в театр билеты достаточно дороги и заказываются агентством заранее, поэтому нам их не покупают. Недавно у меня была группа, я должна была отвести ее в Алмазный фонд, а потом подождать и забрать оттуда. Но люди сами настояли, чтобы я пошла с ними, и купили мне билет. Хотя обычно все гиды предпочитают быть не с туристами, если это возможно, а просто посидеть и отдохнуть, пока группа чем-то занята.
У меня есть правило: каждый месяц отложить хотя бы 10 тысяч в неприкосновенный запас. Это те деньги, которые помогают мне продержаться в низкий сезон, оттуда я беру средства на большие покупки или путешествия. Я уже много где побывала: и в Европе, и в Азии, недавно ездила по небольшим российским городам. Иногда начинаешь общаться с туристами, и они потом приглашают тебя приехать к ним в страну, так я познакомилась с людьми из Австралии, Новой Зеландии. Я понимаю, что даже перелет туда будет очень дорогим. К тому же я не хочу там сидеть в одном городе, а планирую поездить по всей стране. Такое путешествие обойдется очень дорого — может, даже тысяч в 500.
Не менее 5 тысяч уходит на машину, это только бензин, на техобслуживание придется взять из НЗ. Каждый месяц я покупаю карту «Тройка» за 2 тысячи. Но иногда тут тоже получается сэкономить. Перед метротурами агентства выдают сразу 20 билетиков на всю группу, из которых иногда половина оказывается неиспользованной. Назад билетики не требуют, поэтому я оставляю их себе. Если такой тур проходит в начале месяца, то безлимитную «Тройку» я уже не покупаю.
На косметику и маникюр я особо не трачусь, а вот одежда — значительная статья расходов. Когда работаешь с VIP-туристами, надо выглядеть соответствующе, поэтому я покупаю качественные и недешевые вещи. К тому же я много хожу пешком, поэтому обувь должна быть очень удобной. В интернете заказывать ее без примерки я бы не рискнула. На одежду, обувь и аксессуары могу потратить и 30 тысяч, опять же приходится залезать в НЗ.
Обложка: Даша Скребцова