5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay
Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей
Президент Эквадора предложил запретить печатные СМИ после критики от оппозиционеров
Развернувшийся на прошлой неделе скандал затрагивает вопрос добычи нефти в заповеднике Ясуни в амазонских джунглях
100 лет галапагосского одиночества Интересно, катался ли Чарльз Дарвин на спине дедушки Одинокого Джорджа? Наверное, этот самый дедушка рассказывал маленькому Джорджу перед сном забавные истории о путешествиях и путешественниках
Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор) Программа «Перезагрузка Сознания – Restart Ощущений» . Южная Америка. Перу. Эквадор.
Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо Отправляемся за золотом Эльдорадо во все четыре географические области Эквадора: вулканов и снегов Анд, Амазонских джунглей, жарких пляжей тихоокеанского побережья и на Галапагосские острова, с их девственными пляжами и редчайшей наземной и подводной фауной.
ЭКВАДОР. Страна детей, которые не плачут Оставляя позади вычищенные до блеска и выбеленные до скуки аэропорты Лос-Анджелеса и Майами, мой самолет приближался к посадочной площадке грязного и соблазнительного Кито. Не владея практически никакой информацией об этом месте, я жадно вслушивался в разговоры пассажиров, знавших явно больше, чем я: «Смотри-смотри, под нами федеральный стадион, а вон там центральный парк. Помнишь, как...