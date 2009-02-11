Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!» Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге