«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию? Показываем на примере Елагина острова
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!» Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге
Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!»
Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге
12 концертов и фестивалей лета в ПетербургеSigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события
12 концертов и фестивалей лета в Петербурге Sigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события
Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке В Петербурге второй месяц судят предполагаемого убийцу белки в ЦПКиО имени Кирова — студента Академии права Елисея Владимирова. The Village публикует фрагменты расшифровки с очередного заседания суда
Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке В Петербурге второй месяц судят предполагаемого убийцу белки в ЦПКиО имени Кирова — студента Академии права Елисея Владимирова. The Village публикует фрагменты расшифровки с очередного заседания суда
Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»