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В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию? Показываем на примере Елагина острова
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?

В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные

12 концертов и фестивалей лета в Петербурге

12 концертов и фестивалей лета в ПетербургеSigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события

12 концертов и фестивалей лета в Петербурге

12 концертов и фестивалей лета в Петербурге
Sigur Rós на фестивале Stereoleto, King Midas Sound на Present Perfect, «Ленинград» на курорте «Игора» и другие музыкальные события

Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке
Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке В Петербурге второй месяц судят предполагаемого убийцу белки в ЦПКиО имени Кирова — студента Академии права Елисея Владимирова. The Village публикует фрагменты расшифровки с очередного заседания суда
Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке

Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке
В Петербурге второй месяц судят предполагаемого убийцу белки в ЦПКиО имени Кирова — студента Академии права Елисея Владимирова. The Village публикует фрагменты расшифровки с очередного заседания суда

Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»

Антон Кальгаев
Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»