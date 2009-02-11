Как идёт суд по делу об убитой на Елагином острове белке В Петербурге второй месяц судят предполагаемого убийцу белки в ЦПКиО имени Кирова — студента Академии права Елисея Владимирова. The Village публикует фрагменты расшифровки с очередного заседания суда