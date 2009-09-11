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Схватка роботов-пылесосов The Village тестирует семь популярных моделей умных роботов, которые задуманы для того, чтобы навсегда отобрать у вас совок и швабру
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Шеф дома: Яблочный крамбл и песто из черемши Екатерины Дроздовой Простые рецепты создательницы «Простых вещей».
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Шеф дома: Судак в вине и сырные гренки семьи Акимовых Основатель LavkaLavka Борис Акимов и его жена Ольга приготовили обед с историей.
Шеф дома: Постная полента и котлетки по-вьетнамски Александра Гаврилова Литературный деятель и ресторатор рассказал о двух необычных блюдах и показал, как приготовить их дома.
Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса Путешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени Шеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени Шеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.
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Шеф дома: Новая русская кухня Андрея Рывкина Шеф-повар и любитель кулинарных экспериментов Андрей Рывкин рассказывает, как приготовить ягненка с соусом из кваса и щуку под соусом из воблы.
Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана
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