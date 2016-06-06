Мэрия сообщила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Организаторы это отрицают
Оппозиционеры обвинили власти в попытках играть в политтехнологию
Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму
Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»
Жители ЮЗАО обсудят недостатки проекта Коммунарской линии метро
Местные жители выступают за пересмотр концепции строительства
Противники реновации учредили «Комитет спасения Москвы»
Председателем избрали главу городского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина
На улице Вавилова началось незаконное строительство (добавлено опровержение)
В Объединении административно-технических инспекций сообщили, что ордер на строительство не выдавался
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково» К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы
Конструктивистский квартал «Погодинская» начали сносить
На месте конструктивистского посёлка компания «Донстрой» планирует построить элитный жилой комплекс