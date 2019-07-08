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Новости8 июля 2019

Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»

РедакторРоман Чернянский

В субботу, 6 июля, завершилась кампания по сбору подписей для выдвижения кандидатов в Мосгордуму.

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оппозиционеров смогли собрать подписи
для выдвижения в Мосгордуму

Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей (около 5 тысяч), представляют партию «Яблоко». Среди них:

  • Сергей Митрохин (округ № 43 — Арбат, Пресненский район, Хамовники);
  • Елена Русакова (округ № 37 — Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского);
  • Евгений Бунимович (округ № 6 — Головинский район, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина);
  • Дарья Беседина (округ № 8 — Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол);
  • Андрей Бабушкин (округ № 11 — Алтуфьевский, Марфино, Отрадное);
  • Кирилл Гончаров (округ № 32 — Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона);
  • Анастасия Брюханова (округ № 42 — Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково);
  • Максим Круглов (округ № 14 — Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино).

Несколько представителей «Яблока» не успели собрать необходимое число подписей, включая главу муниципального района «Якиманка» Андрея Морева и бывшего журналиста «Коммерсанта» Виктора Хамраева. Также с этой задачей не справился экс-лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов, представляющий команду Алексея Навального, — ему не хватило 120 подписей.

Вместе с тем подписи собрали два сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (43-й округ вместе с Митрохиным) и Иван Жданов (8-й округ вместе с Бесединой), а также муниципальные депутаты:

  • Илья Яшин (округ № 45 — Красносельский, Сокольники, Басманный, Мещанский);
  • Константин Янкаускас (округ № 31 — Зюзино, Северное Чертаново, Нагорный);
  • Юлия Галямина (округ № 9 — Беговой, Тимирязевский, Савеловский).

Кроме того, подписи смогли собрать экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (округ № 5 — Филевский парк, часть района Щукино, Хорошево-Мневники) и два человека из его команды:

  • Александр Соловьев (округ № 3 — Покровское-Стрешнево, Митино, часть района Щукино);
  • Дмитрий Клочков (14-й округ вместе с Кругловым).

Мосгоризбирком должен проверить сданные подписи в течение десяти дней.

Ранее сторонники Навального потребовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей. По словам оппозиционеров, Мосгоризбирком может объявить подписи нежелательных кандидатов поддельными или выполненными с нарушениями.

Единый день голосования состоится 8 сентября.

Источник: «Ведомости»

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