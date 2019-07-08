Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»
В субботу, 6 июля, завершилась кампания по сбору подписей для выдвижения кандидатов в Мосгордуму.
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оппозиционеров смогли собрать подписи
для выдвижения в Мосгордуму
Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей (около 5 тысяч), представляют партию «Яблоко». Среди них:
- Сергей Митрохин (округ № 43 — Арбат, Пресненский район, Хамовники);
- Елена Русакова (округ № 37 — Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского);
- Евгений Бунимович (округ № 6 — Головинский район, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина);
- Дарья Беседина (округ № 8 — Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол);
- Андрей Бабушкин (округ № 11 — Алтуфьевский, Марфино, Отрадное);
- Кирилл Гончаров (округ № 32 — Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона);
- Анастасия Брюханова (округ № 42 — Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково);
- Максим Круглов (округ № 14 — Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино).
Несколько представителей «Яблока» не успели собрать необходимое число подписей, включая главу муниципального района «Якиманка» Андрея Морева и бывшего журналиста «Коммерсанта» Виктора Хамраева. Также с этой задачей не справился экс-лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов, представляющий команду Алексея Навального, — ему не хватило 120 подписей.
Вместе с тем подписи собрали два сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (43-й округ вместе с Митрохиным) и Иван Жданов (8-й округ вместе с Бесединой), а также муниципальные депутаты:
- Илья Яшин (округ № 45 — Красносельский, Сокольники, Басманный, Мещанский);
- Константин Янкаускас (округ № 31 — Зюзино, Северное Чертаново, Нагорный);
- Юлия Галямина (округ № 9 — Беговой, Тимирязевский, Савеловский).
Кроме того, подписи смогли собрать экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (округ № 5 — Филевский парк, часть района Щукино, Хорошево-Мневники) и два человека из его команды:
- Александр Соловьев (округ № 3 — Покровское-Стрешнево, Митино, часть района Щукино);
- Дмитрий Клочков (14-й округ вместе с Кругловым).
Мосгоризбирком должен проверить сданные подписи в течение десяти дней.
Ранее сторонники Навального потребовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей. По словам оппозиционеров, Мосгоризбирком может объявить подписи нежелательных кандидатов поддельными или выполненными с нарушениями.
Единый день голосования состоится 8 сентября.
Источник: «Ведомости»
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