Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции В течение недели Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Тим Кук, Элон Маск и другие известные бизнесмены и звёзды вылили на себя по ведру холодной воды. The Village проследил за ходом эстафеты