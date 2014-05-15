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Новости

Счетчик просмотров в «Одноклассниках», Илон Маск против ИИ и робот-спасатель

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Счетчик просмотров в «Одноклассниках», Илон Маск против ИИ и робот-спасатель Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как Илон Маск изменит нашу жизнь
Будущее
Как Илон Маск изменит нашу жизньThe Village разобрался, как новые проекты предпринимателя повлияют на всё человечество
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Как Илон Маск изменит нашу жизнь
Будущее

Как Илон Маск изменит нашу жизнь The Village разобрался, как новые проекты предпринимателя повлияют на всё человечество

Новости

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кто помогает взлететь проектам Элона Маска
Истории
Кто помогает взлететь проектам Элона МаскаЭлон Маск воплощает революционные проекты в космосе и на Земле. Но он не смог бы это сделать без государственных денег
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Кто помогает взлететь проектам Элона Маска
Истории

Кто помогает взлететь проектам Элона Маска Элон Маск воплощает революционные проекты в космосе и на Земле. Но он не смог бы это сделать без государственных денег

Новости

Успехи Telegram, Wi-Fi в «Пятёрочке» и отношение россиян к биткоинам

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успехи Telegram, Wi-Fi в «Пятёрочке» и отношение россиян к биткоинам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Почему бизнесмены так и не освоили космос
Истории
Почему бизнесмены так и не освоили космосThe Village разобрался, почему, несмотря на усилия известных бизнесменов, космический туризм пока доступен лишь единицам
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Почему бизнесмены так и не освоили космос
Истории

Почему бизнесмены так и не освоили космос The Village разобрался, почему, несмотря на усилия известных бизнесменов, космический туризм пока доступен лишь единицам

Новости

США против дронов, книга Элона Маска и бизнес-предсказание дня

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

США против дронов, книга Элона Маска и бизнес-предсказание дня Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как Google пытается изменить мир
Истории
Как Google пытается изменить мирОдна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?
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Как Google пытается изменить мир
Истории

Как Google пытается изменить мир Одна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?

Новости

Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Когда роботы украдут вашу работу
Ситуация
Когда роботы украдут вашу работуАвтоматизация скоро уничтожит почти половину профессий. The Village разобрался, кто пострадает в первую очередь и как пережить новую технологическую революцию
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Когда роботы украдут вашу работу
Ситуация

Когда роботы украдут вашу работу Автоматизация скоро уничтожит почти половину профессий. The Village разобрался, кто пострадает в первую очередь и как пережить новую технологическую революцию

Новости

Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции
Ситуация
Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акцииВ течение недели Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Тим Кук, Элон Маск и другие известные бизнесмены и звёзды вылили на себя по ведру холодной воды. The Village проследил за ходом эстафеты
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Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции
Ситуация

Ice Bucket Challenge: Кто и зачем принял участие в акции В течение недели Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Тим Кук, Элон Маск и другие известные бизнесмены и звёзды вылили на себя по ведру холодной воды. The Village проследил за ходом эстафеты

Новости

Основатель Tesla Motors пожертвовал миллион долларов музею Николы Теслы

Теперь на сохранение музея осталось собрать ещё 7 миллионов долларов

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Новости

Основатель Tesla Motors пожертвовал миллион долларов музею Николы Теслы Теперь на сохранение музея осталось собрать ещё 7 миллионов долларов

Hopes Tech: 10 эффектных транспортных средств будущего
Будущее
Hopes Tech: 10 эффектных транспортных средств будущегоH&F разобрался, на чём будет перемещаться человечество в ближайшие годы.
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Hopes Tech: 10 эффектных транспортных средств будущего
Будущее

Hopes Tech: 10 эффектных транспортных средств будущего H&F разобрался, на чём будет перемещаться человечество в ближайшие годы.

Новости

Элон Маск: «Искусственный интеллект достанет нас даже на Марсе»

Предприниматель рассказал о своих опасениях по поводу будущего

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Новости

Элон Маск: «Искусственный интеллект достанет нас даже на Марсе» Предприниматель рассказал о своих опасениях по поводу будущего

Новости

Элон Маск построит гигантскую солнечную фабрику в Нью-Йорке

Для этого одна из его компаний поглотила производителя солнечных батарей

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Новости

Элон Маск построит гигантскую солнечную фабрику в Нью-Йорке Для этого одна из его компаний поглотила производителя солнечных батарей

Hopes Tech: 11 самых эффектных изобретений мая
Будущее
Hopes Tech: 11 самых эффектных изобретений маяH&F выбрал самые интересные технологические новации месяца, которые скоро появятся в серийном производстве.
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Hopes Tech: 11 самых эффектных изобретений мая
Будущее

Hopes Tech: 11 самых эффектных изобретений мая H&F выбрал самые интересные технологические новации месяца, которые скоро появятся в серийном производстве.

Новости

Элон Маск обещал профинансировать музей имени Теслы

Расположения предпринимателя при помощи всего одного твита добился автор комиксов под псевдонимом The Oatmeal

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Новости

Элон Маск обещал профинансировать музей имени Теслы Расположения предпринимателя при помощи всего одного твита добился автор комиксов под псевдонимом The Oatmeal

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