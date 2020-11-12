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МЫ В СОЦСЕТЯХ

12 ноября 2020

«ПостНаука» запустила онлайн-энциклопедию языков России

Власти подготовили законопроект для создания российского конкурента «Википедии»

Большую российскую энциклопедию собираются перевести в электронный вид

Власти подготовили законопроект для создания российского конкурента «Википедии»

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В России создадут правительственный аналог «Википедии»

Основой нового справочника станет Большая советская энциклопедия

В России создадут правительственный аналог «Википедии»

Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»

Сейчас в реестре запрещённой информации находятся семь статей интернет-энциклопедии

Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»

Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...

Larousse