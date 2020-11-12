Власти подготовили законопроект для создания российского конкурента «Википедии»
Большую российскую энциклопедию собираются перевести в электронный вид
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В России создадут правительственный аналог «Википедии»
Основой нового справочника станет Большая советская энциклопедия
Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»
Сейчас в реестре запрещённой информации находятся семь статей интернет-энциклопедии
Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...