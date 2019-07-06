Власти подготовили законопроект для создания российского конкурента «Википедии» Большую российскую энциклопедию собираются перевести в электронный вид
Минкомсвязи разработало законопроект, который утверждает правила субсидирования Большой российской энциклопедии.
Издательство должно создать «общенациональный интерактивный энциклопедический портал». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
На что собираются тратить деньги:
оплату подписок на справочную, техническую и другую литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы; осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры; использование архивных материалов; разработку программного обеспечения, в том числе проведение экспертизы в области информационных технологий.
При этом сколько всего нужно денег для работы аналога российской «Википедии», в законопроекте не уточняется.
Распоряжение правительства о создании российского конкурента «Википедии» на базе российских научных энциклопедий подписали в августе 2016 года. Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу по интернет-ресурсу из 21 человека.
Тогда говорилось, что Большую российскую энциклопедию собираются перевести в электронный вид. Как сообщалось, все статьи на новом портале будут проходить научную проверку. На самоокупаемость планировали выйти с помощью платной подписки.
Источник: «РБК»
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