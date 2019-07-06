При этом сколько всего нужно денег для работы аналога российской «Википедии», в законопроекте не уточняется.

Распоряжение правительства о создании российского конкурента «Википедии» на базе российских научных энциклопедий подписали в августе 2016 года. Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу по интернет-ресурсу из 21 человека.

Тогда говорилось, что Большую российскую энциклопедию собираются перевести в электронный вид. Как сообщалось, все статьи на новом портале будут проходить научную проверку. На самоокупаемость планировали выйти с помощью платной подписки.

Источник: «РБК»